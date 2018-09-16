Fuar geçmiş anıları tazeliyor

İzmir Enternasyonal Fuarı'nda (İEF) stant açan koleksiyoner Üzeyir Eytemiş, fuar ziyaretçilerinin anılarını canlandıran bir koleksiyon sergiliyor. Sergilenen 1970-1980'li yıllara ait çeşitli oyuncak ve bisikletler, fuar ziyaretçilerini geçmişe götürüyor. Yoğun ilgi gören stantta, yüzlerdeki gülümseme hiç eksik olmuyor

İEF'de bu yıl, en çok ilgi gören stantların başında koleksiyoner Üzeyir Eytemiş'in sergilediği ürünlerin yer aldığı stant geliyor. Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği stant, adeta yer aldığı bütün fuar holünü hareketlendiriyor. Stantta, 1960 yıllarından kalma Fatoş bebekler, müze değeri olan oyuncaklar, İtalyan yapımı nadir bulunan plaklı bebekler, 1980'lerin efsanesi şişme bebek, et bebekler, dönemin su ve mantar tabancaları, teneke arabalar, yine 1980'lerde popüler olan Alf dizisi oyuncakları, yerli yapım eşek sıpaları, yapbozlar, misketler, eski banka kumbaraları, sakız kutularından çıkan maket oyuncaklar, matchbox, maforette gibi Fransız yapımı oyuncaklar, 1960'lara ait buluş oyuncakları, robotlar, futbolcu ve çizgi film kartları, cikletlerden çıkan hareketli kartlar, çizgi film karakterleri, walkmen, kaset, kalem kutuları, çizgi romanlar, atariler, 1970'li yıllardan kalma bisikletler gibi pek çok farklı ürün sergileniyor.

'OYUNCAK ALAMAZDIK'

Bir kafeteryada mutfak görevlisi olarak çalışan Üzeyir Eytemiş (38), "Bu benim üçüncü sergim, ancak fuara ilk kez katıldım. Çok yoğun bir ilgi var, oyuncakları görünce herkesin yüzünde bir gülümseme oluşuyor. Ben zamanında çok oyuncaklarla oynayabilen biri değildim. Paramız olmadığı için çok fazla oyuncak alamazdık. Şimdi ise bir oyuncak koleksiyonum var. Parçaları internet üzerinden, bit pazarlarından, hurdacılardan, kağıt toplayıcılarından ve çevremdeki kişilerden temin ediyorum. Burada her dönemin oyuncaklarından en az iki üç tane bulma imkanınız var. Bundan sonraki aşamada ise hedefim, müze kurmak" dedi.

'BURAYA ÇOCUKLUĞUMUZU KOYMUŞLAR'

Standı görünce çok heyecanlandığını dile getiren fuar ziyaretçilerinden Ufuk Naz (34), "Bence buraya çocukluğumuzu koymuşlar. 1980'lerin 1990'ların çocuklarıyız. Buraya girdiğimizde içimiz kıpır kıpır oldu. O dönemki yokluklarla birlikte, bu küçücük şeyler bizler için çok büyük anlamlar taşıyordu. Bu yüzden çok büyük bir heyecan yaşadım. Bu stant, beni tekrar çocukluğuma götürdü" diye konuştu.

Bir diğer fuar ziyaretçisi Burhan Küçükaslan (38) ise standa baktıkça içinden çıkamadığını dile getirerek, "Fuara girdiğim anda pinokyo bisikleti gördüğümden beri tüylerim diken diken oldu. Benim için fuar bitti diyebilirim burada bayağı bir süre durmayı planlıyorum. Stantı görünce çok heyecanlandım, tüylerim diken diken oldu" dedi.