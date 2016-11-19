Fuar İzmir, Aralık'ta 2 fuara, 1 kongreye ev sahipliği yapacak

Türkiye’nin en büyük ve en modern fuar merkezi Fuar İzmir, Aralık ayında eş zamanlı olarak 2 farklı fuar ile 1 uluslararası kongreye ev sahipliği yapacak. 8 Aralık’ta başlayacak olan kongre ve fuarlar, Fuar İzmir’in 4 holünde birden düzenlenecek

Fuar İzmir, 8-11 Aralık 2016 tarihleri arasında 10. Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı ve 8 – 10 Aralık 2016 tarihleri arasında 2. Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi ile Ibatech- İzmir Ekmek, Pasta Makinaları, Dondurma ve Çikolata Teknolojileri Fuarı’na kapılarını aynı anda açacak.



TURİZMDE TANITIM FIRSATI



İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TÜRSAB Fuarcılık Hizmetleri Tic. A.Ş. ortaklığıyla ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlenecek 10. Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresi, turizmcileri İzmir’de buluşturacak. Ürdün’ün Kızıldeniz’e açılan kapısı Akabe’nin Uluslararası Partner Destinasyon, Mersin’in Partner İl olduğu fuar, 8-11 Aralık 2016 tarihleri arasında Fuar İzmir’in A ve B hollerinde gerçekleşecek.



Geçtiğimiz yıl 31 farklı ülkeden bin 8 katılımcının yer aldığı ve 63 farklı ülkeden 33 bin 688 kişi tarafından ziyaret edilen Travel Turkey İzmir, Türkiye’nin, ülkelerin ve bölgelerin turizm zenginliklerini, farklı destinasyonlarını yerli ve yabancı turizm yatırımcılarına, acentelere, satın almacılara ve tatil planı yapmakta olan son tüketiciye göstermeyi hedefliyor. Bu kapsamda bu yıl özel olarak oluşturulan “Sağlık Turizmi Özel Bölümü”nde, ülkemizin sağlık imkanlarının yurtiçi ve yurtdışına tanıtılması sağlanacak. Sağlık Turizmi Özel Bölümü, T.C. Sağlık Bakanlığı ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğü destekleriyle gerçekleştiriliyor.



EGE MUTFAĞINI DÜNYAYA AÇACAKLAR



Fuar İzmir’in D holü ise dünyanın önde gelen gastronomi ve turizm uzmanları ile eğitimcilerini bir araya getiren 2. Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi’ne , 8-10 Aralık 2016 tarihleri arasında ev sahipliği yapacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve İzmir Ekonomi Üniversitesi (IEU) tarafından gerçekleştirilen kongrede, Ege yemek kültürünün gastronomi ile ilişkisi ve turizme yansıması da tartışılacak. Kongre kapsamında düzenlenen panellerin yanı sıra ünlü şeflerin yer alacağı gurme ve tadım şovları da ziyaretçilere farklı deneyimler sunacak.



Fuar İzmir’de düzenlenecek 10. Travel Turkey İzmir, A holünde belediyeler ve kalkınma ajanslarını, B holünde ise acente, otel ve operatörleri ağırlayacak. Fuar, 4 gün boyunca profesyonel ziyaretçiye açık olurken, son tüketici A holünü fuar boyunca, B holünü ise 10-11 Aralık 2016 tarihlerinde ziyaret edebilecek. Fuar hakkında www.travelturkeyexpo.com adresinden, 2. Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi hakkında ise www.izmirgastrotourismcongress.com adresinden bilgi alınabilir.



İZMİR’DE İLK BULUŞMA



Sektöründe Avrupa’nın 3. büyük fuarı olan 10. IBATECH İZMİR-Ekmek, Pasta Makinaları, Dondurma ve Çikolata Teknolojileri Fuarı ise Fuar İzmir’in C holünde fırıncılık ve pastacılık sektörünün profesyonellerini ağırlayacak. Messe Stuttgart Ares Fuarcılık tarafından İstanbul ve Ankara’da düzenlenen fuar, İzmir’de ilk kez sektörle buluşacak. Fuar, sektör için gereken teknik malzeme, fırın, pişirici cihazlar, hijyen koşulları hakkında yeni bilgiler, yaratıcı sunum biçimleri, geliştirilmiş tatlar için bileşenlerin bir arada bulunabileceği bir sektörel buluşma olacak. Geleneksel fırın ve pastane algısının ötesinde gerçekleştirilecek iş görüşmeleriyle sektörü geliştirmeyi amaçlayan fuar, 8-10 Aralık 2016 tarihleri arasında düzenlenecek. 10. IBATECH İZMİR için ayrıntılı bilgi http://ibatech.com.tr/izmir/index.html adresinden alınabilir.