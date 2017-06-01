Fuar İzmir imar planlarında jeolojik etüt eksiği kriz yarattı

İçişleri Bakanlığı'ndan Kocaoğlu ve eski Meclis üyelerine soruşturma izni

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Fuar İzmir'in yapımına olanak sağlayan imar planlarını 12 yıl önce jeolojik etüt raporu bulunmadan onayladıkları gerekçesiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu ile aralarında belediye ilçe belediye başkanlarının da yer aldığı Büyükşehir ve Gaziemir Belediyesi Meclisi'nin eski üyesi 186 kişi hakkında soruşturma izni verdi. Danıştay'a yapılacak itiraz kabul edilmezse dava açılacak.





İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Gaziemir Belediye Meclisleri'nde 2005 yılında kabul edilen Yeni Fuar alanının ve Ege Serbest Bölgesi'nin mekansal ihtiyacını karşılamak amacıyla Serbest Bölge Alanı'nın belirlendiği 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planları 12 yıl sonra kriz yarattı. Temiz İzmir Derneği’nin şikayeti üzerine konuyla ilgili inceleme yapan İçişleri Bakanlığı müfettişinin raporunu dikkate alan İçişleri Bakanlığı kararını verdi. İmar planlarıyla ilgili jeolojik etüt raporunun bulunmadığı, imar planlarının yapım aşamasında Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 14. maddesi kapsamında alınması gereken jeolojik durumla ilgili kurum görüşlerinin alınmadığı belirtilen kararda bilirkişi raporunda imar planlarında jeolojik etüt raporu hazırlatılması gerektiği ve söz konusu alanda yapılan zemin etütlerinin jeolojik etüt raporu yerine geçmeyeceğine dikkat çekildi. Kararda yer verilen bilirkişi raporunda alanın Tuzla/Orhanlı Fay zonu içinde yer alması, büyük oturma alanlı yapılar ile seyir kulesi bulunması ile deprem sonrası kullanım alanı olabilecek alanlardan olması gibi nedenlerden dolayı azami dikkat gerektiren konumda bulunulması gerektiğine jeolojik-jeoteknik etüt raporları hazırlamasını önemli olduğu belirtildi.





İçişleri Bakanlığı bu imar planlarında olumlu oy kullanan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve Büyükşehir Belediyesi ile Gaziemir Belediyesi'nde o dönem görev yapan, aralarında eski ilçe ve belde belediye başkanlarının da olduğu CHP ve AK Partili 186 belediye meclis üyesine soruşturma izni verdi. Soruşturma izni verilen Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri arasında halen belediye başkanı olarak görev yapan Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, Narlıdere Belediye Başkanı Abdul Batur da yer aldı. Dönemin Gaziemir Belediye Başkanı AK Partili Adnan Yüksel hakkında ise oylama günü Meclis'e katılmadığı için soruşturma izni verilmedi. Başkan Kocaoğlu ve soruşturma izni verilenler Danıştay'a itiraz edecek. İtirazlar haklı bulunmazsa 186 kişi hakkında dava açılacak.

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