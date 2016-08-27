Karşıyaka Belediyesi'nin, İzmir Enternasyonal Fuarı için hazırladığı 210 metrekarelik tanıtım standı, ilk günden ziyaretçilerin ve katılımcıların ilgi odağı oldu. 3. Hol giriş kapısının yanında açılan stant, misafirlerini, Karşıyaka'nın simgesi olan anıtın 3 metrelik dev maketi ile karşıladı. Belediyenin yatırım ve projelerinin tanıtıldığı masalar ve Üretici Kadın Kooperatifi standı ziyaretçilerin akınına uğrarken görsel şovlar da keyifli anların yaşanmasına neden oldu.

Bir ilçe belediyesi tarafından kurulan kadrolu ilk orkestra olan Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası, verdiği mini konserle fuar ziyaretçilerinin beğenisini kazandı. Karşıyaka Belediyesi'nin halk oyunları ve jimnastik grupları da muhteşem gösterilerle geceye renk kattı. Fuara gelen ünlü isimler de farklı zamanlarda Karşıyaka standının konuğu olacak.





Karşıyaka'nın fuar programı:



27 Ağustos Cumartesi: Karşıyaka Halk Dansları Grubu, Judo ve Flashmob gösterileri

28 Ağustos Pazar: Karşıyaka Halk Dansları Grubu, Karşıyaka Jimnastik Grubu

29 Ağustos Pazartesi: Karşıyaka Halk Dansları Grubu ve Flash mob gösterileri

30 Ağustos Salı: Karşıyaka Halk Dansları Grubu, Karşıyaka Jimnastik Grubu gösterileri ve Düş Gezginleri Müzik Grubu ziyareti





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