Fuar, ziyaretçilere güven verdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde İZFAŞ tarafından düzenlenen 86'ıncı İzmir Enternasyonal Fuarı'na İzmirlilerin ilgisi yoğun oldu. Fuar etkinliklerini çok beğendiklerini söyleyen ziyaretçiler; Fuar'a girmek için özel güvenlikli manyetik kapılardan geçmeleri, üzerleri ve çantalarının aranmasından rahatsız olmadıklarını bu güvenlik tedbirinden memnun olduklarını söylediler



Kalabalık ve güvenli

- Ülkemizde ve dünyada yaşanan terör olaylarından sonra güvenlik önemleri her alanda arttırıldı. Özellikle çok sayıda insanın toplandığı alanları hedef alan terör örgütlerinden dolayı güvenlik güçleri bu sene 86'ncısı düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuar ı'nda güvenlik önlemlerini en üst düzeye çıkarttı. Fuarın güvenliği polisin yanında İZFAŞ 'a bağlı 400-500 arası özel güvenlik elemanı tarafından sağlandı. Başladığı günden itibaren ciddi bir doluluk oranıyla ziyaretçilerine kültürel ve sanatsal etkinliklerin yanında yeme-içme, eğlence, tanıtım gibi her türlü isteği karşılayan fuar, özellikle güvenliğiyle de dikkat çekti.Fuar'ın güvenliğine ayrıca önem verdiklerini belirten fuar yönetimi, günlük 8 saat aralıklarla 3 vardiya şeklinde 400-500 arası özel güvenlik çalışanının olduğu ve bunun yanında da çok sayıda emniyet gücü tarafından güvenliğin sağlandığını belirtti. 'Ziyaretçilerin tek tek özel güvenlikli manyetik kapılardan geçip, üzerleri ve çantaları aranıyor' fuar yönetimi, 'Çalışan özel güvenlik sayısı ziyaretçi yoğunluğuna göre arttırılıp, azaltılıyor. Güvenliğe ayrıca önem veriyoruz. Sadece giriş kapılarında da değil. Fuar alanının içinde sürekli gezici güvenlik ve emniyet ekiplerimiz de var. Özellikle Sıla konserinin olduğu gün 120 bin insanın konser alanında olduğunu düşünüyoruz. Bu kadar çok sayıda insanın olduğu alanda güvenlik anlamında ciddi bir sorunla karşılaşmadık. Fuar süresince ziyaretçilerimizi güvenli bir alanda olduklarını hissettirmek ve rahatlıkla eğlenmelerini sağlamak için en üst seviyede çalışmalarımızı sürdüreceğiz' dedi.Uzun süredir şehir dışında yaşadığını ve kalabalık yerlere girmekten çok çekindiğini söyleyen memur Aycan Karadavut, 'Fuarın genel olarak çok keyifli olduğunu, herhangi bir olumsuzluğa yer verilmediğini ve güvenliğinin de çok iyi seviyede olduğunu gözlemledim. Fuarın bu kadar kalabalık olması, hala yaşıyor ve ayakta olması da ayrıca güzel. Atatürk Açıkhava Tiyatrosu, İsmet İnönü Kültür Merkezi ve daha birçok eski alanın korunuyor olması da çok mutlu etti. 20 yıl önceki fuarla bugünkü fuar alanı arasında yeşil alanın artması dışında olumsuz bir değişim olmadığını görmek de çok sevindirici. Özellikle bu noktada İzmirli olmaktan dolayı daha da gurur duydum' diye konuştu.Fuarın güvenliğinden çok memnun kaldığını belirten Öğrenci Meriç Senar ise şunları söyledi: Çok nezih olan fuar ortamı çok da güvenli. Bunu ayrıca belirtmek istedim. Giriş esnasında sıralar oluşuyor ama çalışanlar da hızla çözmek için çok çalışıyor. Bu kadar büyük bir alanının güvenliğinin sağlanması da çok kolay değil ancak emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bunun yanında insanlara eğlence, kültür-sanat, yeme-içme, gibi birçok alanda çok farklı seçenekler sunuluyor. Tek bir seçenekle bırakılmamaları çok güzel. Kültürel aktivitelere ihtiyacı olan İzmir'in 10 gibi kısa bir süre olsa da fuarla bu eksikliğini gidereceğini ve çok doyurucu olacağına inanıyorum. Her gün tiyatro, gösteri, konser ve müzikal gibi çok sayıda etkinliğe yetişmek bile çok zor olur. Ancak İzmirlilerin de hepsine katılmaya çalışacağına inancım tam.