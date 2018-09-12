Fuar ziyaretçilerine Atatürk pulu hediye

Konak Belediyesi ile PTT arasında yapılan protokol kapsamında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çok özel fotoğraflarından tasarlanan posta pulları ilk kez İzmir Fuarı’nı ziyaret edenlere armağan edildi

Konak Belediyesi’nin İzmir Enternasyonal Fuarı'nda (İEF) açtığı stant her gün düzenlenen birbirinden farklı etkinliklerle ilgi odağı olmaya devam ediyor. Ziyaretçi akınına uğrayan standa gelenlere belediyenin tanıtım materyallerinin yanı sıra fuar anısını yaşatacak çeşitli armağanlar veriliyor. Konak Belediyesi tarafından fuar ziyaretçilerine son olarak özel hazırlanan Atatürk Pulları hediye edildi.

İLK KEZ FUARDA GÖRÜCÜYE ÇIKTI

'PTT ile el el' projesi kapsamında PTT Konak Belediyesi için Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çok özel fotoğraflarından oluşan posta pulları hazırladı. Başkan Pekdaş tarafından seçilen Atatürk fotoğrafları kullanılarak dizayn edilen beş ayrı pul ilk olarak Konak Belediyesi’nin İzmir Enternasyonal Fuarı’nda açtığı stantta tanıtıldı. Etkinliğe Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ın yanı sıra PTT Baş Müdür Yardımcısı Avukat Tülin Türkoğlu, Flateli Dernek Genel Sekreteri Engin Çakmak ve flatelistler de katıldı. Başkan Pekdaş, standı ziyaret eden konuklara günün anısına bu pullardan hediye etti.

KİŞİYE VE KURUMA ÖZEL PUL

İzmir Flateli Derneği Genel Sekreteri Engin Çakmak, armağan edilen pulların çok anlamlı olduğunu söyledi. PTT Baş Müdür Yardımcısı Avukat Tülin Türkoğlu da Konak Belediyesi ile yürüttükleri projeden duydukları mutluluğu dile getirerek, "Kuruluş, evlilik yıldönümü, bir kişinin anısına, kişisel veya bir ürünün tanıtılmasına yönelik, anneler-babalar günü, doğumgünü gibi pek çok özel gün ve kişiler için üzerinde postada geçerli ücretin yer aldığı pullar basıyoruz. Kişisel pul adı verdiğimiz bu kategoride 'PTT ile el el' projesi kapsamında Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ile çok özel bir çalışma yaptık" dedi.