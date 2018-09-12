Fuara, ilçelerden tanıtım atağı

87’nci İEF’de İzmir’in gözde ilçeleri de yerlerini aldı. İzmir’in Urla, Seferihisar ve Dikili ilçe belediyeleri ziyaretçilerine ilçelerinin tarih, turizm, tarım ve doğa güzellikleri hakkında bilgi verirken yaptıkları renkli etkinliklerle de dikkat çekiyor

Ali Budak- Bu yıl 87’nci kez ziyaretçilerine kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı’nda İzmir’in gözde ilçeleri de stantlarında ilçelerinin turizm, tarım ve doğa güzelliklerini aktarıyor. Stantlarını ziyaret ettiğimiz Urla, Seferihisar ve Dikili ilçe belediyeleri fuarda yaptıkları etkinlikleri hakkında bilgi vererek, fuara gelen ziyaretçilerden mutlaka ilçe belediyelerin stantlarına da uğramalarını istiyor.

Urla’da enginar ekim alanları 2 katına çıkarıldı

Ziyaretçilere Urla’nın tarihi ve doğal güzelliklerini, geleneksel değerlerini anlattıklarını dile getiren Urla Belediye yetkilisi Melis Başak Bıyık, “Bizim için en önemli geleneksel değerlerden biri Enginar Festivali’miz. Geçtiğimiz Nisan ayında Enginar Festivali 4’üncü kez düzenlendi. Enginar festivaline yurt içinden ve yurt dışından bizim de tahmin etmediğimiz kadar çok büyük bir rağbet oldu. 3’üncü Enginar Festivali’nden sonra ekim alanları iki katına çıktı. Onun dışında en değer verdiğimiz konulardan bir diğeri de yerelde ve tarımda kalkınma. Urla’da 15 tane köyümüz var. Fuar’a özel bu köylerimizi ayrı ayrı anlatan broşürler hazırladık. Çünkü köylerimizin her birisinin kendine özgü özellikleri var. Örneğin Barboros Köyümüzde Oyuk Festivali düzenleniyor. Bu festivalimiz Türkiye’nin ilk tematik festivali. Normalde ‘Korkuluk’ denen bu festivale Barbaros köylüleri Oyuk Festivali diyor. Bu festivalde renkli görüntüler ortaya çıkıyor. Fuara gelen ziyaretçilerimizi bu festival hakkında da bilgilendiriyoruz” dedi. Urla’nın gastronomi turizmi için önemli turizm destinasyonu olduğunun altını çizen Bıyık, bununla beraber yaz turizminde de söz sahibi olduklarını belirtti.

“Doğal güzelliklerimizin başında köylerimiz geliyor”

Urla’nın doğal güzelliklerinin başında köylerinin geldiğini ifade eden Bıyık, şöyle devam etti: Köylerimizin hepsi de birbirinden güzel. Doğası, yemekleri, ziyaret edilecek, gezilecek birçok özellikleri bulunuyor. Urla mübadil bir ilçe ve mübadele döneminin özelliklerini hala taşıyor. Arnavut, Boşnak başta olmak üzere birçok farklı kültürü bir arada barındırıyor. Bu yüzden Urla’nın yerli yemekleri çok güzeldir. Kınalı Bamya bize özgü bir yemek türüdür. Kısacası, gerçekleşen İzmir Enternasyonal fuarlarıyla Urla’nın görünen ve görünmeyen bütün özelliklerini ziyaretçilerimize anlatıyoruz. Dolayısıyla fuarların Urla’ya katkısı çok fazla oluyor. Urla hakkında yeni bilgilere ulaşıyor ve Urla’yı keşfediyorlar.

Mandalina üreticisi ‘Seferihisar’

Ziyaretçilerini mandalinanın turuncusuyla karşılayan Seferihisar standında ise, sessiz ve sakinliğiyle bilinen ilçede son zamanlarda özellikle yabancı turist sayısında artış yaşandığını öğrendik. Seferihisar’da gizli kalan ve keşfedilmeyi bekleyen doğa güzelliklerini ziyaretçilerine aktardıklarını belirten belediye yetkilisi, “Seferihisar’a son yıllarda özellikle yabancı turist ilgisi arttı. Hem yurt içinden hem de yurt dışından turistlerin ilgisinin en önemli sebebi olarak ilçemizin sakinliğinin yanında insanlarımızın misafirperverliği olarak görüyoruz. İzmir Fuarı bize çok fazla şey katıyor. Bu yüzden bu fuarı kaçırmamak için özel bir önem gösteriyoruz. Fuarda mandalinamızı ön plana çıkartıyoruz. Çünkü tarım alanında da çok güçlü bir ilçeyiz. Zeytinyağımız, Karakılçık buğdayımız rağbet görüyor. Bu buğdayı tamamen dedelerimiz sandıktan çıkardı. Zeytinyağımız ise bilge ağaçtan alınıyor. Geçen seneki müzayede de litresini 22 bin liraya aldık. Denizimiz, doğamız son derece ilgi çekici. Bütün fuara gelen ziyaretçileri bu köylerimize davet ediyoruz” diye konuştu.

“Dikili’nin tanıtımı için çalışıyoruz”

Dikili Belediyesi olarak deniz turizmini öne çıkaran tasarımlarıyla fuardaki yerlerini aldıklarını söyleyen Dikili Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Yetkilisi Ethem Uğur Celep, şöyle konuştu: Fuarda ilçemizin tanıtımını yapmak istiyoruz. İlçemizin bütün özelliklerini burada sergilemeye çalışıyoruz. Örneğin, Çandarlı Kalesi gibi ilçemizin turistik alanları, deniz alanları, tarım alanları ve jeotermal turizmi hakkına ziyaretçilerimize detaylı bilgi veriyoruz. Dikili’de ne yapabileceklerini öğrenmek isteyenlere, dalış organizasyonlarımızı, koylarımızın eşsiz güzelliklerini, adalarımızı ve tekne turlarımızın güzelliklerini aktarıyoruz.

Kampçıların ve gezginlerin tercihi Dikili

Ziyaretçilerine ilçelerinin tarım alanındaki faaliyetleri hakkında da detaylı bilgi verdiklerini belirten Celep, “Bamyamız oldukça meşhurdur. 2 yıldır İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte festivalini yapıyoruz. Deliktaş Köyümüzde bu festivali gerçekleştiriyoruz. Çilek oldukça meşhurdur. Yol kenarlarında, Çanakkale yolu üzerinde bunu çok net görebilirsiniz. Onun haricinde, zeytin ön plandadır. Dikili bunların yanı sıra gezginlerin de tercihidir. Çadırlarını alıp gelebilecekleri eşsiz güzelliklere sahiptir. Dağ yürüyüşü sevenler, Krater Gölü’ne mutlaka gelmeli. Krater Gölü yolu hem yürüyüş için oldukça güzel hem de yürüyüş sonrası göle ulaştıktan sonra eşsiz bir Midilli manzarası eşliğinde kamp yapılabilir” ifadelerini kullandı.