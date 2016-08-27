İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) bölümleri arasında en çok ilgi çeken noktalardan biri olan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu “Belediye Sokağı” teknolojik deneyimlerin yanı sıra, 85. İEF’ye özel düzenlenen birçok kültür- sanat etkinliğiyle de ilgi odağı oluyor.



Büyük yatırım ve projelerin son teknoloji ürünler ve eğlenceli araçlar ile tanıtıldığı bu sokaktaki interaktif uygulamalar, ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatıyor. Özellikle bisiklet, paraşüt ve denizaltı simülasyonları büyük ilgi görüyor.





Bisikletle İzmir turu



Bisikletle kısa bir İzmir turu atmaya hazır mısınız? İzmir’in öne çıkan alanlarından Bostanlı, Yeni Foça ve Eski Foça sahili, Sığacık, Teos Antik Kenti, İnciraltı Kent Ormanı ile Saat Kulesi ve Konak İskelesi’ni kapsayan bisiklet yollarında gezmek ister misiniz? Yanıtınız “evet” ise 360° kamera yardımıyla yapılan çekimler ve özel montaj teknikleri ile hazırlanan sanal tur, sizleri bekliyor. “Sanal Gerçeklik” gözlükleri ve özel simulatif bisiklet yardımıyla, bu harika yerlerin hepsini kısa bir sürede bisikletle dolaşmanın keyfini tadacaksınız.





Kente bir de tepeden bakın



Tüm İzmir’i bulutların arasından görmek isterseniz, özel bir vinç ve orijinal paraşüt aparatına bağlanarak gerçek bir paraşüt ile atlama deneyimi yaşamak için hazır olun. Tüm İzmir’in bilgisayar ortamında gerçeğe uygun modellenmiş halini havadan izleyebileceğiniz bu özel simülasyon sayesinde, uçaktan paraşütle atlama ve denize inme hissini de yaşayacaksınız.





Karaburun’da su altı keyfi



Belediye Sokağı’nda, denizi sevenler için su altı dalış keyfi de var. Karaburun’da batırılan İzmir’in emektar 9 Eylül vapuru batığında su altı gezintisi yapmak isteyenler, 360° kamera ve su altı scooterları yardımıyla yapılan çekimlerle hazırlanmış simülasyon ve “Sanal Gerçeklik Gözlükleri” sayesinde size, gerçek bir dalış deneyimi yaşatacak.



Efes antik kenti sizi bekliyor



Selçuk’ta bulunan dünyaca ünlü Efes Antik Kenti’nde bir gezintiye ne dersiniz? Sanal gerçeklik gözlükleri ve özel simülasyon yürüme bandı ile kendinizi Efes’te gibi hissedeceksiniz. Kuruluşu Cilalı Taş Devri MÖ 6000 yıllarına dayanan ve 2015'te ise “Dünya Mirası olarak tescil edilen bu sihirli tarihi mekanı bir de İzmir Fuarı’nda gezin.





Fuarda “Asansör” keyfi



Belediye Sokağı’nın ilgi çeken noktalarından biri de Tarihi Asansör’ün dijital maketi. Geçtiğimiz yıl İEF için özel olarak tasarlanan Tarihi Asansör’ün dijital maketi bu yıl da ziyaretçiler ile buluşacak. Büyükşehir projeleri hakkında bilgi alan ziyaretçiler, Asansör’de soluklanarak yine İzmir manzarasının tadını çıkarabilecek.





Atam Yanımda



Yıllardır yoğun ilgi gören “Atam Yanımda” uygulaması, bu yıl da en çok ziyaret edilen alanlardan biri oluyor. Üç boyutlu canlandırmalarla oluşturulan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk fotoğraflarının içinde poz veren ziyaretçiler, Ata’yla yan yana çekilmiş gibi çıkan fotoğraflarının karta basılmış halini de alabiliyor.





Fuarda “doğal yaşam”



Doğal Yaşam Parkı’nı bu yıl da fuara taşıyan İzmir Büyükşehir Belediyesi, özellikle minik misafirlerine hayvanlarla yakın temas kurma heyecanı yaşatmaya devam edecek. Hologram görüntülere dokunarak ekranda yer alan hayvanları hareket ettiren minikler, doğal yaşamın tam ortasındaymış hissi yaşayacak.





Metro simülasyonu



Belediye Sokağı’nın yoğun ilgi gören bölümlerinden biri olan Metro Simülasyonu, 85. İEF’nin Belediye Sokağı’nda yerini alacak. Bir tünel içine konumlanan oyunda ziyaretçiler, tünelde metro sürüyor hissi yaşayacak. İzmir Metro A.Ş.’nin kullandığı araç kabinlerinin bire bir örneğini fuara taşıyan simülasyonu kullanan ziyaretçiler, kendilerini adeta gerçek metroları kullanmış, istasyonlara yanaştırmış ve yolcu alıp bindirmiş gibi hissedecek.





Bu sokak başka sokak



Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi leziz taze sütlerin dağıtılacağı Süt Kuzusu standı da, Belediye Sokağı’nın vazgeçilmezi olarak İzmir Enternasyonal Fuarı’nda ziyaretçilerini ağırlayacak. Sokakta Eşrefpaşa Hastanesi, Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM), kent Konseyi, İnovasyon Şube Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm, İZSU Scada su dağıtım sistemi, Akıllı Trafik Sistemi, Kırmızı Bayrak (katılım broşürü) ve ESHOT İzmirim Kart tanıtımları da gerçekleştirilecek. Wifi alanında ücretsiz internet ağı hizmeti ve yeni nesil oyun parkı da Belediye Sokağı’nda yerini alacak.





Tarihleri not edin!



Belediye Sokağı’ndaki etkinliklerin takvimi ise şöyle:



27 Ağustos saat 20.00’de “Çuvaldız Müzik Dinletisi”, 28 Ağustos saat 18.00 ve 20.00 seansları ile Tiyatro Terminal “Hayal Kitabı” çocuk oyunu, 29 Ağustos saat 18.00 ve 20.00 seansları ile Tarla Faresi Tiyatrosu “Dünyanın En Güzel Ekmeği” oyunu, 30 Ağustos saat 18.00 ve 21.00’de Limonata Grubu “Çocuk Şarkıları”- saat 19.00’da İzmir Büyükşehir Bando Konseri, 31 Ağustos saat 20.00’de “Eklem Kireçlenmeleri” başlıklı söyleşi, 1 Eylül’de saat 18.00 ve 20.00 seanslarıyla Şubadap “Çocuk Şarkıları”, 2 Eylül’de saat 16.00 ve 19.00 seansları ile Tiyatro Viya “Çamurdan Heykeller Etkinliği”- saat 20.00’de “Çocuk Sağlığı” söyleşisi, 3 Eylül saat 20.00’de Gen&ccedi l;lik Merkezi” halk oyunları gösterisi, 4 Eylül 2016’da ise saat 18.00 ve 20.00 seansları ile Yeni Kapı Tiyatrosu “Arıcığın Macerası” isimli oyunuyla İzmirlilerle ve özellikle minik ziyaretçiler ile buluşacak.





Tramvaya büyük ilgi



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 390 milyon liralık yatırımla kente kazandıracağı tramvay projesinde kullanılacak ilk vagon da, Belediye Sokağı’nın hemen karşısında sergileniyor. Adapazarı’ndaki fabrikadan İzmir’e getirilerek Kültürpark’taki “geçici” yerine yerleştirilen vagon, Fuar ziyaretçilerinin büyük ilgisini çekiyor.



İzmir’in tramvaylarının Güney Kore’de özenle tamamlanan iç ve dış tasarımında, mavi ve turkuaz tonlarıyla deniz kenti vurgusu yapılırken, aynı zamanda İzmir’in güneşli havası ile canlı ve neşeli yapısı da öne çıkarıldı. Yolcuların güvenli seyahati için tutamaklar kolayca erişilebilecek yerlere yerleştirildi. Tekerlekli sandalye ya da bebek arabası kullanan yurttaşların özel ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla vagonlar içinde özel alanlar ayrıldı. Yapım çalışmaları devam eden tramvaylarda tren kontrol ve izleme ünitesi, yolcu bilgilendirme sistemi, LCD ekranlar, aktif güzergah haritası, kamera, görüntü ve ses kaydedicisi de bulunuyor.



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