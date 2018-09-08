Fuarda, Karşıyaka'nın dinozorları dikkat çekti

Bu yıl 87. kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı'na, Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı ile Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü temasıyla katılan Karşıyaka Belediyesi'nin standı ilgi çekti. İlk günden yüzlerce vatandaşın ziyaret ettiği stantta katılımcılara halk oyunları gösterileri de sunuldu

Karşıyaka Belediyesi, 87'nci İEF'e 250 metrekarelik bir stantla katıldı. 3 No'lu Hol'de bulunan stantta yer alan, ilçenin simgesi Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı ile Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü'nden taşınan dinozor replikaları katılımcıların büyük ilgisini çekti. İlk günden yüzlerce kişi tarafından ziyaret edilen Karşıyaka Belediyesi standı, halk oyunları gösterileri ile de konuklarına renkli dakikalar yaşattı.

EN RENKLİ STANT

Stantta, Fuar boyunca Karşıyaka'nın doğal ve kültürel zenginlikleri ile belediyenin eğitim, kültür, teknoloji ve çevre gibi farklı alanlardaki örnek projeleri tanıtılacak. Üretici Kadın Kooperatifi'ne ayrılan bölümde de el emeği göz nuru ürünler sergilenecek ve satışa sunulacak. Ayrıca halk oyunları, jimnastik ve modern dans gösterileri, çocuklara yönelik aktiviteler ile sportif faaliyetler de fuara renk katacak.

"ZENGİNLİKLERİMİZİ PAYLAŞACAĞIZ"

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar "Türkiye'nin en büyük ve köklü fuar organizasyonlarından biri olan İEF'ye, Karşıyakamıza çok yakışan bir stantla katıldık. Fuarda yatırım ve hizmetlerimizi geniş kitlelere aktarıyoruz, güzelliklerimizi ve zenginliklerimizi paylaşıyoruz. Etkinlik ve sürprizlerimizle de tüm ziyaretçilerin keyifli vakit geçirmesini sağlıyoruz. Herkesi standımıza bekliyoruz" dedi.