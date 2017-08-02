Gar önü Fuar'a açılacak

Büyükşehir, tramvay hattının trafiği olumsuz etkilememesi için 24 saat çalışıyor. Trafiğin en sıkıştığı nokta olan Alsancak Garı önünün Fuar'ın açılışı olan 18 Ağustos'a yetiştirilmesi planlanıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Konak Tramvayı'nın Alsancak etabını hızlı bir şekilde tamamlamak için 24 saat kesintisiz mesai yaparken, Konak-Alsancak aksında trafik akışını etkileyen 3 kritik noktadaki çalışmaların bitmesi için 3 tarih belirlendi. İlk hedef, Alsancak Garı önündeki bölümün Enternasyonal Fuar'ın başlayacağı 18 Ağustos'a kadar trafiğe açılması. Montrö-Çankaya hattı Bayram'a, Konak-Gazi Bulvarı hattı da okulların açılışına yetiştirilecek.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, tramvay projesinin Konak etabındaki imalat çalışmalarını sürdürüyor. Konak Tramvayı'nın güzergahı üzerinde bulunan Şair Eşref Bulvarı'ndaki hat imalat çalışmaları, Lozan Meydanı ile Alsancak Camii arasında başladı ve Montrö Meydanı'na kadar tamamlandı. Diğer koldan da Ali Çetinkaya Bulvarı üzerindeki çalışmalar bitirildi.

Konak Tramvayı hat imalatları kapsamındaki çalışmalar, 31 Temmuz Pazartesi'den bu yana ise güzergahın en zorlu bölümünde sürdürülüyor. Kent içinde karayolu ulaşımının darboğazlarından biri olan Alsancak Garı ile Vahap Özaltay Meydanı arasındaki bölgede trafik akışı sadece Halkapınar yönüne tek şeritten veriliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi kent içi trafiği bir an önce rahatlatmak amacıyla, Alsancak-Konak aksında bulunan 3 kritik noktadaki çalışmalar için 3 ayrı tarih belirledi.



Gece mesaisi



Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki trafik yoğunluğunu artıran bu hassas bölgedeki çalışmaları iş takviminde planlanan süreden daha önce bitirebilmek için gece de çalışıyor. 24 saate yayılan iş temposuyla, Alsancak Garı bölgesi olarak bilinen Sait Altınordu Meydanı ile Vahap Özaltay Meydanı arası bölümde süren çalışmalar 86. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın başlayacağı 18 Ağustos tarihinde tamamlanacak.



Montrö-Çankaya Bayram'a yetişecek



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iş takvimi açısından bölgedeki ikinci hedefi ise Montrö ile Çankaya arasındaki trafik akışını rahatlatmak. Şair Eşref Bulvarı üzerinde Montrö Meydanı ile Çankaya arasında iki etap halinde devam eden çalışmaların Kurban Bayramı öncesinde, 31 Ağustos'a kadar bitirilmesi öngörülüyor.



Okullar açılana kadar Konak-Gazi Bulvarı tamam



Cumhuriyet Bulvarı üzerinden Gazi Bulvarı'na kadar olan kısımdaki çalışmalar ise 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı'nın başlayacağı 18 Eylül tarihinde tamamlanmış olacak. Sait Altınordu Meydanı ve Liman Caddesi arasındaki bölgedeki çalışmalar ile Şehitler Caddesi boyunca Meles Deresi Köprüsü ve Halkapınar arasındaki imalatların ise trafikte herhangi bir yoğunluğa sebebiyet vermeyecek şekilde orta refüjler kullanılarak yapılması ve Kasım ayı sonunda ise tüm imalatların sona erdirilmesi hedefleniyor.

İzmir'de sürekli artan nüfus ve araç sayısının kent içi toplu ulaşımda raylı sistemin devreye sokulmasını bir zorunluluk haline getirdiğini belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, 'Modern, hızlı, konforlu ve çevre dostu bir ulaşım sistemine kavuşabilmek için bu sıkıntılara kısa bir süre için katlanmak zorundayız. Çalışmalar bitip tramvay hizmete girdiğinde, imalat sırasında yaşadığımız zorluklara değdiğini hep birlikte göreceğiz' diye konuştu.