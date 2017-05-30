Gaziemir'de 100 kadın desteklenecek

Gaziemir Belediyesi ile İSTÖP işbirliği ve İslam Kalkınma Bankası'nın desteğiyle '100 Kadının Desteklenmesi ve Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Projesi' hayata geçiyor. Projeyle 15-30 yaş arası 100 kadına mesleki eğitim verilecek, kadınların çalışma hayatına katılımı sağlanacak

Başkanlık makamında düzenlenen imza töreninde konuşan Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol sivil toplum örgütleriyle işbirliği yaparak kentte artı değerler yaratılmasına büyük önem verdiklerinin altını çizdi. Başkan Şenol, 'İSTÖP kentimizde fark yaratan ve önümüze projeler getiren önemli bir kuruluşumuz. Başkan Mehmet Aydoğan ve ekibi kentimiz için insanlarımız için önemli projeler geliştiriyorlar. Bu proje, Gaziemir Belediyesi olarak İSTÖP'le gerçekleştirdiğimiz üçüncü projemiz olacak. Bu işbirliğinden, hayata geçen projelerden çok memnunuz. Her proje, her hizmet insanlarımız için' diye konuştu.

İSTÖP Başkanı Mehmet Aydoğan, 'İSTÖP olarak ekibimizin ürettiği projelerin hayata geçirilmesinde bizden desteğini esirgemeyen Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol'a minnettarız. Başkan Şenol projelerimize destek verirken ilçesindeki özelikle iş eğitimlerine ve istihdam yaratılmasına önemli katkı veriyor' diye konuştu.



1 yıllık eğitim programı

Gaziemir Belediyesi ile İSTÖP arasında imzalanan protokolle hayata geçirilecek projede 15 ile 30 yaş arası 100 genç kadına 1 yıl boyunca eğitim verilecek. Bu eğitimlere Saygılı Rulman Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurlu Başkanı Bilal Saygılı malzeme desteğinde bulunacak.Katılımcılara; Arıcılık, ana arı üretimi ve organik bal üretimi, girişimcilik, iş kurmak ve yönetim eğitimi, iletişim, pazarlama, iş sağlığı ve güvenliği, gıda güvenliği ve kooperatifçilik alanında eğitim verilecek. Eğitime katılmak isteyenler İSTÖP'e ve Gaziemir Belediyesi'ne başvurarak bu eğitim projesinden yararlanabilecek.