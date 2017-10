Gaziemir'de 9 kulübe malzeme yardımı

Gaziemir Belediyesi kentteki spor kulüplerine 40 bin liralık nakit ve malzeme desteği verdi. Törenle kulüplere malzemeleri veren Başkan Şenol, 'Her zaman sporun ve sporcunun destekçisiyiz' dedi

Kentte faaliyet gösteren spor kulüplerine her yıl düzenli olarak nakdi yardım ve spor malzemesi yardımı yapan Gaziemir Belediyesi, bu desteğini bu yıl da sürdürdü. Spora ve sporcuya destek olan Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, kentte faaliyet gösteren 9 spor kulübüne malzeme yardımı yaptı. Başkan Şenol, şehir stadında düzenlenen ve Gaziemir Masterler Spor Kulübü, Altay Spor Kulübü, Gaziemir Onur Spor Kulübü, Gaziemir Gençlik ve Spor Kulübü, Gaziemir Futbol Kulübü, Sarnıç Gençlik ve Spor Kulübü, Gaziemir Gençlerbirliği Spor Kulübü, Gaziemir Seydiköy Spor Kulübü, Gaziemir Liderspor Masterler Spor Kulübü başkanları, yöneticileri ve sporcuların katıldığı törenle malzemeleri teslim etti. Sporcuların formalarından, antreman kıyafetlerine kadar her türlü ihtiyaçları karşılayan belediye kulüplere nakit yardımında da bulundu. Kulüplere toplam 40 bin liralık malzeme ve nakit yardımı yapıldı.



Desteğimiz sürecek



'Eğitimli ve sağlıklı insanların yaşadığı kentler hızla gelişir' anlayışıyla bu alanlara büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Şenol, sporun gelişmesi için kentte faaliyet gösteren spor kulüplerine her türlü yardımı yaptıklarının altını çizdi. Başkan Şenol, 'Düzenlediğimiz kurslarla her yaştan vatandaşın spor yapmasına imkan sağlıyoruz. Kurslarımıza katılan sporcular başarılarıyla gurur kaynağımız oluyor. Aynı zamanda kentimizde faaliyet gösteren spor kulüplerine de her türlü desteği veriyoruz. Spor barış, kardeşlik, dostluk, dayanışmadır. Bu anlayışla gençlerimizin spora yönelmesi için spora ve sporcuya desteğimiz devam edecek' diye konuştu.

Belediye meclis üyeleri ile başkan yardımcılarının da katıldığı törende söz alan Gaziemir Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Mazlum Muammer Şentürk ise, Başkan Şenol'un her zaman sporun ve sporcunun yanında olduğunu, isteklerini hiçbir zaman geri çevirmediğini ifade ederek Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol'a teşekkür etti.