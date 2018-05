Gaziemir'de basın özgürlüğü anıtı açıldı

Gaziemir Belediyesi'nin 'basın özgürlüğü' temasını işlediği 'Gazeteciler Parkı ve Basın Özgürlüğü Anıtı', Hasan Tahsin'in ölüm yıldönümünde açıldı. Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, 'Demokrasi uğruna yaşamını yitiren kalemi keskin, yürekli gazetecileri unutmadık, unutturmayacağız!' dedi

Gaziemir Belediyesi ile İzmir Gazeteciler Cemiyeti işbirliğiyle hayata geçirilen Gazeteciler Parkı ile Basın Özgürlüğü Anıtı, Gazeteci Hasan Tahsin'in 99. ölüm yıldönümünde törenle açıldı. Daha önce Gezi Parkı, Nazım Hikmet Parkı, Üç Fidan Parkı ve Anıtı ile yakın zamanda hizmete açılacak parka da Adalet Parkı adını veren Gaziemir Belediyesi, Sevgi Mahallesi Pirenlik Mevkii'nde yaptığı 10 bin metrekarelik parkta ise basın özgürlüğü temasını işledi. Gazeteciler Parkı'nda yeşil alan, oturma grupları, yürüyüş yolları, spor ve oyun alanları yer alıyor. Parka, demokrasi ve özgürlük uğruna yaşamını yitiren gazeteciler anısına Heykeltraş Tonguç Sercan tarafından özel olarak tasarlanan Basın Özgürlüğü Anıtı dikildi.

En büyük gazeteci hapishanesi

Gaziemir'e kazandırdıkları parklarda ülkenin tarihine damga vurmuş sembol kişilikler ile sembol olayları işlediklerinin ve kente birçok tematik park kazandırdıklarının altını çizen Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, 'Türkiye'de her geçen gün basın özgürlüğü üzerindeki baskılar artıyor. Gazeteciler gözaltılar, davalar, işsizlik ve sansür baskısı altında işini yapmaya çalışıyor. Son bir yılda çıkartılan kanun hükmünde kararnameler ile yüzlerce basın yayın organı kapatıldı. Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün her yıl yayınlandığı Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'ne göre, Türkiye 180 ülke arasında 157'nci sırada yer aldı. Örgüte göre; Türkiye 'gazeteciler için dünyanın en büyük hapishanesi.' Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) raporuna göre Türkiye 265 tutuklu gazeteci sayısı ile dünya lideri. Basın özgürlüğüne ve demokrasiye en çok ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde, İzmir'in işgaline karşı ilk kurşunu sıkarak milletin uyanışını başlatan Gazeteci Hasan Tahsin'in 99. ölüm yıldönümünde, İzmir Gazeteciler Cemiyeti işbirliği ile hayata geçirdiğimiz 'Özgür Gazeteciler Parkı ve Basın Özgürlüğü Anıtı'nı hayata geçirmekten onur ve gurur duyuyorum. Kalemi keskin, yürekli gazetecileri unutmadık, unutturmayacağız! Unutursak işte o zaman susturuldu demektir, Hasan Tahsin'ler, Uğur Mumcu'lar, Abdi İpekçi'ler, Çetin Emeç'ler, Metin Göktepe'ler. Onların keskin kalemine, cesur yüreklerine bugün her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız var' diye konuştu.

Başkan Şenol'a teşekkür

'Bugün İzmir için Hasan Tahsin günü. 99 yıl önce bugün atılan o gururlu sonun ilk kurşunu. Hasan Tahsin milli mücadele ruhunun sembolüdür' diyerek konuşmasına başlayan İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen şunları söyledi: 'Güzel ülkemiz maalesef dünyanın en büyük gazeteci hapishanesi olarak nitelendiriliyor. Basın özgürlüğü düşünce ve ifade özgürlüğüyle var olabilir. Ancak gazeteciler hapis tehdidiyle karşı karşıya kalıyorlarsa o ülkede basın özgürlüğü yoktur. Gazetecilere atılan kurşunlar, onları mahpus etmek özgürlük ateşini söndüremez. İzmir'e Gaziemir'deki bu parklar dizisi çok yakışıyor. Çok anlamlı bir park çok anlamlı bir anıt. Bu anıt yitirdiğimiz canlara yüreğimizden kuşlar uçursun. Susturulmaya çalışılan, cezaevinde tutlan gazetecilere umut olsun. Çok kısa sürede bu parkı hayata geçiren Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol'a ve anıtı tasarlayan Heykeltraş Tonguç Sercan'a teşekkür ederim.'

Bu park örnek olmalı

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır da, '1970'lerde kapitalizm gazetecileri katletti. Günümüzde bir şey değişti. Bugün tarafsız yazan, halkın haber alma özgürlüğü için kalemini satmayan gazetecileri, iktidar Silivri'ye toplayıp, atıyor. Yani kapitalizm yöntem değiştirdi. Uğur Mumcu gibi gazetecilerin yenilerinin geldiğini gördüler. Artık öldürmekten vazgeçtiler, tutuklayarak hapishanelere attılar. Bu toplumu hipnoz etmek isteyen o faşist kafalar uzun süre buna devam edemeyecek' dedi.