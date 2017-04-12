Gaziemir'de engelliler için piknik

Engellilere yönelik hayata geçirdiği özel projelerle sosyal ve ekonomik hayata katılımı ile üretici hale gelmelerini sağlayan Halil İbrahim Şenol, ‘Bahara Merhaba Pikniği’nde özel insanlarla bir araya geldi. Şenol, “Tek isteğim yüzünüzün, gözlerinizin hep gülmesi” dedi

Engellilerin nüfusun yaklaşık yüzde 12’sini oluşturduğu gerçeğini göz önüne alarak proje, hizmet ve çalışmalarını hayata geçiren Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, engelli vatandaşlarla belediyenin düzenlediği ‘Bahara Merhaba Pikniği’nde bir araya geldi. Başkan Şenol’un hayata geçirdiği özel projelerle sosyal ve ekonomik hayata katılan, üretici hale gelen engelli vatandaşlar piknikte gönüllerince eğlenerek bahara merhaba dedi. Aileleriyle birlikte pikniğe katılan engelliler, Başkan Halil İbrahim Şenol’a yoğun ilgi gösterdi. Başkan Şenol’la fotoğraf çektiren katılımcılar, istek ve önerilerini ileterek hayatlarında ki engelleri kaldırdığı için Başkan’a teşekkür etti.



Engelli vatandaşları evlerinden çıkarmak için düzenlenen piknik sayesinde onların sosyal hayatla buluşması sağlandı. Piknikte yeni arkadaşlıklar edinen ve doğayla baş başa zaman geçiren, müzik eşliğinde doyasıya eğlenen katılımcılar, belediyenin hizmetine duydukları memnuniyeti dile getirdi.





Derneklerden Şenol’a teşekkür



Piknikte konuşan Dünya Engelliler Derneği Başkanı Ali Karaibrahimoğlu “Sosyal Belediyeciliğin nasıl yapıldığını gösteren; projeleriyle engelli vatandaşlarımızın mutlu olmasını sağlayan, bize her zaman kucak açan Başkan Şenol’a teşekkür ediyorum. Engelsiz Gaziemir’de yaşamaktan sonsuz mutluluk duyuyoruz” dedi. Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Gülgün Yorgancılar da engelli vatandaşlar için düzenlediği piknik için Şenol’a teşekkür etti.





Engelsiz Gaziemir



Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, engellilerin nüfusun yaklaşık yüzde 12’sini oluşturduğu gerçeğini göz önüne alarak proje, hizmet ve çalışmalarına şekil veriyor. Kaldırımları engelli ve bebek arabalarına uygun hale getiren belediye, engellilerin sosyal hayata katılımlarının önüne set çeken yol ve bina giriş-çıkışlarındaki eksiklerin giderilmesi için çalışmalar başlattı. İlçedeki engelli dernekleriyle işbirliği yapılarak sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerinin arttırılması için çeşitli kurslar ve eğitim programları düzenlendi. Aktepe Sabiha Hasan Yavaş Engelli Merkezi’nde ‘iş üretim atölyesi’ kuruldu. Burada engellilerin galoş ve çeşitli tıbbi tekstil üretimi yapmaları sağlandı. Belediyenin öncülüğünde çok sayıda kişi ve kurumun desteğiyle açılan Kariyer Eğitim Merkezi sayesinde istihdama yönelik dev adımlar atıldı. Belediye-devlet-hayırsever işbirliği sonucu Sabri Öney İlköğretim Okulu’nun bahçesinde 6 derslikli özel eğitim merkezi açıldı. Tekerlekli sandalye temini ve dağıtımlarına özel önem veren belediye, okuryazarlık kursları düzenledi. Farkındalık yaratmak amacıyla 15. Uluslararası Gaziemir Çocuk Şenliği’nde engellilerin de yer aldığı etkinliklere yer verildi, Başkan Şenol 23 Nisan günü koltuğunu engelli bir çocuğa bıraktı. Gaziemir Belediyesi Spor Kulübü Derneği bünyesinde verilmeye başlanan Boccia kursuyla engelli vatandaşlar hem sosyal hayata çekildi hem de spor da kariyer yapma olanağı tanındı.