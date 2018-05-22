Gaziemir'de ilk sokak sahuru

Ramazan Ayı'nda 'Bereketli Ramazan Akşamları' adıyla kentin farklı noktalarında iftar yemekleri düzenleyen Gaziemir Belediyesi, ilk kez sahur düzenledi. Binlerce kişi aynı sofra etrafında toplandı

'Bereketli Ramazan Akşamları' adı altında Ramazan Ayı boyunca kentin farklı noktalarında düzenlediği iftarlarla binlerce vatandaşı aynı sofrada buluşturan Gaziemir Belediyesi bir ilki gerçekleştirdi, sokak sahuru düzenledi. Gaziemir'in ilk sokak sahur yemeği kentin tarihi meydanı Abdullah Arda Meydanı'nda düzenledi. Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol'un da katıldığı sahurda binlerce vatandaş sahur yaptı.

Huzur ve barış

Her yıl Ramazan Ayı boyunca Bereketli Ramazan Akşamları adıyla düzenledikleri iftar sofralarında binlerce vatandaşı buluşturduklarının altını çizen Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, 'Ramazan ayında birlik ve beraberlik duygusunun düzenlediğimiz iftar yemekleriyle en üst seviyeye çıkmasını sağlıyoruz. İftar sofralarımızda binlerce vatandaşımızı aynı sofra etrafında bir araya getirmenin mutluluğunu yaşarken bu yıl da ilk kez sokak sahuru düzenledik. Huzur ve barış içinde, bir ve beraber olmanın coşkusuyla mutlu bir Ramazan Ayı diliyorum' dedi.

İftar programları

Gaziemir Belediyesi'nin sokak iftarları; 23 Mayıs Çarşamba günü Dokuz Eylül Mahallesi, 30 Mayıs Çarşamba günü Sarnıç Cumhuriyet Meydanı, 4 Haziran Pazartesi günü şehit aileleri ve gazilere özel iftar, 6 Haziran Çarşamba günü Aktepe Mahallesi, 13 Haziran Çarşamba günü Abdullah Arda Meydanı'nda düzenlenecek.