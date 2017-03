Gaziemir'de kadınlar için 14 semt evi açıldı

Başkan Şenol'un 2009'da hayata geçirdiği ve sayısı 14'e ulaşan Cumhuriyet Semt Evleri'yle kadınlar ekonomik, soysal hayatta ve kentin yönetiminde daha aktif bireyler oldu. Belediye Kadın Danışma Merkezi, ücretsiz hukuki ve psikolojik danışmanlık hizmetiyle kadınların çözüm kapısı oldu

Hayattaki yükü her geçen gün artan kadınların sorunlarına Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, Cumhuriyet Semt Evleri ve Kadın Danışma Merkezi'yle çare buluyor. Cumhuriyet Semt Evleri'nde verilen kurslar, seminerler ve eğitimlerle kadınlar üretime yönlendirilerek sosyal ve ekonomik hayatta daha aktif bireyler olmaları sağlandı. Belediye Kadın Danışma Merkezi'nde ücretsiz verilen psikolojik ve hukuki danışmanlık hizmetiyle de kadınların sorunları çözüme kavuşturuluyor.



Üretken atölyeler



Başkan Şenol'un 'her mahalleye bir belediye' sloganıyla hayata geçirdiği Cumhuriyet Semt Evleri Projesi'nde 'sıcak yuva, üretken atölye' hedefine ulaşıldı, merkezler adeta 'halk evine' dönüştü. 2009 yılında ilki Aktepe Mahallesi'nde kurulan semt evlerinin sayısı 14'e ulaşırken, Binbaşı Reşatbey Mahallesi ile Sarnıç'ta iki çamaşırhane ile bir dikiş atölyesi de bu merkezlerin bünyesinde hizmet vermeye başladı.

Ev kadınlarını kurslar, seminerler ve eğitimlerle üretime yönlendirerek sosyal ve ekonomik hayatta ve kentin yönetiminde aktif bireyler haline getirmek amacıyla çıkılan yolda hedefe tam anlamıyla ulaşıldı. Ücretsiz psikolojik ve hukuki danışmanlık dışında sağlıkla ilgili eğitimlerin de verildiği semt evleri artık Gaziemirli kadınların ve kendileri için çok sayıda kurs düzenlenen çocukların adeta 'ikinci adresine' dönüştü. 'El emeği, göz nuru' üretimleriyle evlerinin geçimine katkı sunmaya başlayan kadınların üretimlerinin değerlenmesi için kime ait olduğu barkotlarla belirlenen ürünlerin fuarlarda kurulan stantlarda satılması sağlandı.



Kadının özgür olduğu bir dünya



Toplumsal yaşamın her kademesinde kadına çok önemli görevler düştüğünü ve toplumun temelini kadınların oluşturduğu ifade eden Başkan Şenol, 'Toplumun yarısını oluşturan kadınlarımızı sosyal ve ekonomik hayatın içine çekmekten, onları kentlerin ve ülkenin yönetiminde söz sahibi bireyler haline dönüştürmekten büyük mutluluk duyuyorum. Günlük yaşamın zor koşullarına karşı kadınların yanlarında olmaya, destek vermeye çalışıyoruz. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün anlamına uygun bir şekilde kutlanacağı, kadınlarımızın adının şiddetle değil, başarılarıyla anılacağı bir ülke istiyorum. Kadınlarımızın şekil verdiği bir dünyada yaşamak dileklerimle, tüm kadınlarımızın bu özel günlerini kutluyorum' diye konuştu.