Gaziemir'de kadınlar için 8 kurs açılıyor

Gaziemir Belediyesi ile İSTÖP işbirliğinde hayata geçirilen 'Genç Kadınların Güçlendirilmesi ve Girişimciliğinin Desteklenmesi Projesi'nde kayıtlar başlıyor. Düzenlenecek 8 kursa katılmak isteyen kadınlar 6 Eylül'e kadar Cumhuriyet Semt Evleri'nde kayıt yapabilecek

Gaziemir Belediyesi ile İzmir Sivil Toplum Örgütleri Platformu (İSTÖP) işbirliğiyle hayata geçirilen 'Genç Kadınların Güçlendirilmesi ve Girişimciliğinin Desteklenmesi Projesi'nde kurslara kayıtlar başlıyor. İslam Kalkınma Bankası'nın da fonlarla destek sağladığı, kadınların kurslara katılarak meslek sahibi olmalarını sağlayacak projeye katılmak isteyen kadınlar 3 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında kayıt yaptırabilecek. Kadınları sosyal ve ekonomik hayata kazandırmak amacıyla hayata geçirilen projeye katılmak isteyenler Gaziemir Belediyesi Cumhuriyet Semt Evleri'nden başvuru yapılabilecek. Sarnıç Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenecek eğitimler 11 Eylül'de başlayacak ve 3 ay sürecek. Kurs sonunda katılımcılara sertifika verilecek.



Proje hakkında



Gaziemir Belediyesi ile İSTÖP işbirliğinde geliştirilen, Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol ile İSTÖP Başkanı Mehmet Aydoğan arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen projede genç kadınlara mesleki eğitim verilecek. Bu eğitimlere Saygılı Rulman Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Saygılı malzeme desteğinde bulunacak.

Katılımcılara; Arıcılık, Ana Arı Üretimi ve Organik Bal Üretimi, Girişimcilik, İş Kurmak ve Yönetim Eğitimi, İletişim, Pazarlama, İş Sağlığı ve Güvenliği, Gıda Güvenliği ve Kooperatifçilik alanında eğitim verilecek. Kadınları sosyal ve ekonomik hayata çekmeyi amaçlayan projenin sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

