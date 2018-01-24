Gaziemir'de karnesini getirene Nutuk hediye

Gaziemir Belediyesi 'Karne Hediyem Başkandan' etkinliği kapsamında karnesini getiren ilkokul öğrencilerine hikaye kitabı, ortaokul öğrencilerine ise Atatürk'ün Nutuk'unu armağan ediyor

Eğitim alanında hayata geçirdiği projelerle fark yaratan Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, eğitimleri boyunca öğrencilerin ve ailelerinin yanında oluyor. Gaziemir Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi'nde verilen eğitimle öğrencileri sınavlara hazırlayan, okulların ihtiyaçlarını karşılayan, kıyafet yardımı yapan, kırtasiye seti yardımıyla okula 'merhaba' diyen öğrencilerin yanında olan belediye tatilde de onları unutmuyor. Yaz tatillerinde öğrencileri denizle buluşturan Gaziemir Belediyesi, yarıyıl tatiline giren öğrencilere 'Karne Hediyem Başkandan' etkinliği kapsamında sürpriz karne hediyesi hazırladı.



'Mutlaka okuyun'



Her yıl farklı etkinliklerle öğrencilerin karnelerini kutlayan Gaziemir Belediyesi bu yıl yarıyıl tatiline giren öğrencilere kitap armağan edecek. Öğrenciler, karnelerini Belediye Hizmet Binası'ndaki Özel Kalem Müdürlüğü'ne getirerek ücretsiz kitap alabilecek. Karnesini getiren ilkokul öğrencilerine yaşına uygun hikâye kitabı, ortaokul öğrencilerine ise Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk kitabı armağan edilecek. Öğrencileri karneleriyle birlikte gelerek kitaplarını almaya davet eden Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, 'Cumhuriyet'in bekçisi olan gençlerimiz, ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kaleme aldığı Nutuk'u mutlaka okumalılar' dedi.

