Gaziemir'de yaşlılara 'düşme dedektörü'

İzmir'in Gaziemir ilçesinde tek başına yaşayan 75 ve üzeri yaşındaki vatandaşlar, belediye tarafından dağıtılan "düşme dedektörü" sayesinde yalnızlık korkusunu yeniyor

Gaziemir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünün hayata geçirdiği proje ile evlerinde tek başına yaşayan 71 kişiye "düşme dedektörü" dağıtıldı. 75 yaş ve üzeri vatandaşlar, herhangi bir sağlık sorunu durumunda kendilerine verilen cihazın butonunu kullanarak belediyenin ilgili birimine ulaşılabiliyor.



Uygulanan sisteme göre butona basıldıktan 20 saniye içinde dedektör çağrı merkezini uyarıyor. Merkez, kişideki sosyal alarm butonu sayesinde hasta ile irtibat kuruyor ve ardından sağlık ekipleri yönlendiriliyor.



Çağrı merkezindeki görevlinin, "Bir sağlık sorununuz mu var?" şeklindeki sorusuna yanıt alamaması durumunda ise görevli, aynı anda hem vatandaşın yakınlarına hem de sağlık ekiplerine haber veriyor.



Yakınlarının hastalanan kişinin evine uzak olması durumunda ise görevliler kapı kilidini kırılarak sağlık ekiplerinin bir an önce kişiye müdahale etmesini sağlıyor.





Sağlığa zarar vermeyen frekans



Gaziemir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Doktor Nuran Elçin yaptığı açıklamada, Avrupa'da sıkça kullanılan düşme dedektörünü Türkiye'de uygulayan ilk belediyelerden biri olduklarını söyledi.



Düşme dedektörünü 75 yaş ve üzerindeki ilçe sakinlerine ücretsiz verdiklerini dile getiren Elçin, "Uygulamaya bu ayın başında geçtik. Eskiden hastalarımız daha telaşlı oluyordu. Sıkça bizi arıyorlardı, düşme dedektörü kullanmaya başladıktan sonra bizleri daha az arıyorlar. Dedektör, insan sağlığına zarar vermeyen frekanslarla çalışıyor. Şimdiye kadar bu hizmetten 71 kişi faydalandı." dedi.



Gaziemir'de yaşayan 83 yaşındaki Yekta Kocatepe ise 5 yıl önce eşini kaybettiğini, o günde bu yana evinde yalnız yaşadığını ifade etti.



Evde tek başına olduğu için düşme dedektörü hizmetinden faydalanmak istediğini anlatan Kocatepe, şöyle konuştu:



"Eskiden çok sık hasta olurdum, komşularım beni çok sık hastaneye götürürdü. Şimdi o durumu atlattım, düşme dedektörü bana arkadaş oldu, ruhumu rahatlattı. Üzerimden hiç çıkarmıyorum. Sudan etkilenmediği için banyoda bile boynuma asıyorum. Kendimi daha rahat hissediyorum. Yalnızlık çok zor, benim durumunda yaşayan herkesin kullanmasını öneriyorum."



Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol ise sağlık yatırımlarına öncelik verdiklerini vurguladı.



Özellikle yaşı ilerleyen ilçe sakinlerinin yalnızlık duygusu çekmemelerini hedeflediklerini kaydeden Şenol, "Evinde yalnız yaşayan vatandaşlarımız için hayata geçirdiğimiz düşme dedektörüne ilgi çok. Elimizden geldiğince isteklere cevap vereceğiz." ifadelerini kullandı.