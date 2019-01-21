Gaziemir'de yeni yıl turu

Gaziemir Belediyesi'nin 'Doğa için pedalla' sloganıyla düzenlediği yeni yıla merhaba bisiklet turuna katılan her yaştan bisikletçi Abdullah Arda Meydanı'ndan Sarnıç Gölet'e kadar pedal çevirdi. Başkan Halil İbrahim Şenol, amaçlarının vatandaşları doğa ve sporla buluşturmak olduğunu söyledi.

Pelin Atmaca - Gaziemir Belediyesi doğa katliamlarına dikkat çekmek, vatandaşları doğayla buluşturmak amacıyla Yeni Yıla Merhaba Bisiklet Turu düzenledi. Yeni Yıla Merhaba Bisiklet Turu'na Gaziemir Aktif Pedal Topluluğu'na üye her yaştan bisikletçi katıldı. 'Doğa için pedalla' sloganıyla düzenlenen tura katılan bisikletçiler Abdullah Arda Meydanı'ndan yola çıktı. Vatandaşları doğa ve sporla buluşturmak, doğa katliamlarına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen bisiklet turu, Akçay Caddesi üzerinden Sarnıç Gölet'e kadar devam etti. Parkurda ter döken bisikletçiler Sarnıç Gölet Alanı'nda düzenlenen etkinliklerle gönüllerince eğlenip yorgunluk attı.

Hep birlikte çevreye sahip çıkalım

Bisiklet turuna katılan bisiklet sevdalılarına teşekkür eden, Bisiklet Festivali düzenleyen ilk ilçe belediyesi olduklarının altını çizen Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, İnsanları doğa ve sporla buluşturmak, doğa katliamlarına dikkat çekmek amacıyla bisiklet turları düzenlediklerini söyledi. Başkan Şenol sözlerine devam etti: "Çevreyi, doğayı katletmeye, ormanları yok etmeye çalışanlara inat daha çok yeşil alan yaratacağız. Çünkü bu ülkenin geleceği çocuklara bırakacak en değerli mirasımız çevre. Hep birlikte çevreye ve doğaya sahip çıkmalıyız."