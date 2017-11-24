Gaziemir'e modern piknik alanı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, içinde zeytin ağaçlarının olduğu Gaziemir EVKA-7'deki 30 bin metrekarelik araziyi, doğal yapısını bozmadan, yenilikçi ve modern tasarımlarla mesire ve piknik alanına dönüştürecek

Kente kazandırdığı yeşil alanlarla bir yandan İzmir’in yeşil dokusunu güçlendiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan da kentlilere nefes alacakları yeni alanlar yaratıyor. Büyükşehir Belediyesi, İzmir’e yeni cazibe merkezi oluşturmak amacıyla Gaziemir EVKA-7’de toplam 30 bin metrekarelik alanı düzenleyerek her yaştan insanın keyifli saatler geçirebileceği bir "yaşam alanı" haline dönüştürecek. Betonarme hiçbir yapının inşa edilmeyeceği Zeytin Mesire ve Rekreasyon alanı, tamamen doğanın yapısıyla uyumlu malzemelerle donatılacak. Yapım ihalesi tamamlanan dev rekreasyon alanı, zeytin ağaçlarının bölgeye yaydığı güzel kokuların yanı sıra 7 bin metrekarelik piknik alanıyla da tatil günlerinin vazgeçilmez mekanı haline gelecek.





Hem piknik hem spor



Kısa sürede hayata geçirilecek projeye göre, 350 adet zeytin ağacı korunarak bölgeye yeni ağaç türleri ve 5 bin adet çalı grubu bitki takviyeleri yapılacak. 500 kişinin kullanabileceği kapasitede 55 adet çatılı piknik masasının bulunacağı Zeytin Mesire ve Rekreasyon Alanı’nda doğayla uyumlu yürüyüş yollarının yanı sıra engelsiz spor alanı ve engelsiz oyun alanı, spor alanları, oyun grupları ve çok amaçlı sahalarla da bölge sakinlerinin yeni buluşma noktalarından biri olacak. 14 adet çeşme ve taşınabilir büfenin alana konuşlandırılmasıyla da Zeytin Mesire ve Rekreasyon Alanı, bölge halkının ve İzmirlilerin tüm ihtiyaçlarına karşılık verecek.







