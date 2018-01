Gaziemir'in gevrekçi ablası

Sabahat Neziroğlu, 4 yıldır her sabah 06:00'da gevrek tezgahını açıyor. Müşterilerinin sabah işe aç gitmemesi için çaba sarfeden Neziroğlu, 'Ben onların Sabahat Ablası oldum. Her müşterim ne yiyecek diye tek tek düşünüyorum' diyor



24 yıllık destek

Kazancım değil insanlar mutlu ediyor

- 2014 yılında uyku apnesi rahatsızlığına yakalanan Sabahat Neziroğlu doktorunun da tavsiyesi üzerine çalışmaya karar vererek bir arkadaşıyla gevrek satmaya karar verdi. Ardından 2 ortak kurdukları işlerini arkadaşı eşi dolayısıyla bırakmak zorunda kaldı. 3 yıldır tek başına işlettiği gevrekçi standını sabah 06:00'da açtığını belirten Neziroğlu şöyle devam etti: '53 yaşında çalışmaya başladım. Eşim ilk başta desteklemiyordu. Ama ben yılmadım. Yağmur, çamur, fırtına demeden her gün işimin başında oldum. Sağlığım el verdiğince de olmaya devam edeceğim. İnsanlar işe giderken benim burada olduğumun rahatlığıyla evden kahvaltı yapmadan çıktıklarını söylediklerinde kendimi onlara karşı anneleriymişim gibi sorumlu hissediyorum. İnsanlarla devamlı diyolog halinde olmak beni çok mutlu ediyor.'24 yıllık arkadaşı Nesrin Şit şu sözlerle her zaman arkadaşına destek olduğunu dile getirdi: 'Sabahat'e her zaman güvendim. Her işin altından kalkabilecek bir yapısı var. İlk başta olan o hevesli halini hiç yitirmedi. Mahallelinin Sabahat ablası oldu. Sabah uyandığımda ilk aklıma gelen o oluyor. Özellikle hava yağmurlu olduğunda hemen arıyorum. İyiyim dese de sesi değişik geliyorsa hemen yanına gidip kontrol ediyorum. Güler yüzlü, samimi ve içten olması onu herkese daha da çok sevdiriyor. Ne zaman gelsem hep yanında birileri oluyor. O işini de insanları da gerçekten sevdiğinden her gün bıkmadan aşkla işinin başında oluyor.'Bulunduğu yerin 400 TL kirasını her ay aksatmadan Pide ve Gevrekçiler Odası'na ödediğini belirten Neziroğlu, '1 aylık net elimde kalan para 1000 TL. İlk başladığımda 2 ortak olduğumuzdan daha az kazancım oluyordu. Şu an yine fazla bir gelirim olmasa da insanlarla olan muhabbetim beni kazancımdan daha fazla mutlu ediyor. En son muhtarlığa aday olmamı istediler. Ama ben o zaman bu kadar mutlu olamayacağımı söyledim onlarda daha fazla ısrar etmediler' dedi.