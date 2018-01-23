Gaziemir'in gevrekçi ablası

24 yıllık destek
24 yıllık arkadaşı Nesrin Şit şu sözlerle her zaman arkadaşına destek olduğunu dile getirdi: 'Sabahat'e her zaman güvendim. Her işin altından kalkabilecek bir yapısı var. İlk başta olan o hevesli halini hiç yitirmedi. Mahallelinin Sabahat ablası oldu. Sabah uyandığımda ilk aklıma gelen o oluyor. Özellikle hava yağmurlu olduğunda hemen arıyorum. İyiyim dese de sesi değişik geliyorsa hemen yanına gidip kontrol ediyorum. Güler yüzlü, samimi ve içten olması onu herkese daha da çok sevdiriyor. Ne zaman gelsem hep yanında birileri oluyor. O işini de insanları da gerçekten sevdiğinden her gün bıkmadan aşkla işinin başında oluyor.'
Kazancım değil insanlar mutlu ediyor
Bulunduğu yerin 400 TL kirasını her ay aksatmadan Pide ve Gevrekçiler Odası'na ödediğini belirten Neziroğlu, '1 aylık net elimde kalan para 1000 TL. İlk başladığımda 2 ortak olduğumuzdan daha az kazancım oluyordu. Şu an yine fazla bir gelirim olmasa da insanlarla olan muhabbetim beni kazancımdan daha fazla mutlu ediyor. En son muhtarlığa aday olmamı istediler. Ama ben o zaman bu kadar mutlu olamayacağımı söyledim onlarda daha fazla ısrar etmediler' dedi.