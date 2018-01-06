Gaziemir'in ilk kadın temizlik işçisi

2010'da hurdacılık yaptığı dönemde, yolda tesadüf eseri tanıştığı kişinin yönlendirmesiyle Gaziemir Belediyesi'nin ilk kadın temizlik işçisi olan Kıymet Aydın 7 yıldır işini severek yaptığını ve dilenen kadınlara çok kızdığını dile getirdi

Gamze Geçer- Eşinden boşandıktan sonra maddi sıkıntılardan dolayı çocuklarına bakamadığını görünce hurda toplamaya karar veren Kıymet Aydın, 'Hiç kimseden çekinmeden hırsızlık ve arsızlık yapmak ayıptır. Yaptığın iş ne olursa olsun çalışmanın ayıbı olmaz düşüncesiyle uzun bir süre hurda toplayarak geçimimi sağladım' diye konuştu.

Muhtaç değilim

1967 yılında Samsun'dan İzmir'e göçen 7 çocuklu ailenin üçüncü çocuğu olan, ailesinden ve kardeşlerinden sadece manevi yardım aldığını söyleyen Aydın, şöyle devam etti: 'Evlenip, boşandıktan sonra da durumum böyle devam etti. 3 çocuk annesiyim. 23, 18 ve 15 yaşında oğullarım var. Okumaları için hep uğraştım uğraşmaya da devam ediyorum. 3 çocuğumla birlikte yaşıyorum. Ev kirası, elektrik, su hepsini tek başıma karşılıyorum. Şu an anneme ve kardeşlerime yakın oturuyorum. Görüşüyoruz ama kimseden para istemiyorum çünkü çalışıyorum. Kimseye muhtaç değilim.'



Gocunmuyorum

Hurda topladığı günlerde yolda tesadüf eseri gülümsediği kişinin 'sokakları temizler misin?' sorusuna verdiği 'Evet' yanıtıyla hayatının dönüm noktasını yaşadığını söyleyen Aydın, 'Dilenen insanlara hep kızmışımdır. Kendim çalışıyorum diye değil. Belediyeden öncede evlere temizliğe gider, hurda toplardım. Yaz kış demeden sokak sokak gezerdim. 7 sene önce dönüm noktamı yaşadım. Temizliği severek yapıyorum. Şu an toplam 5 Eşinden boşandıktan sonra maddi sıkıntılardan dolayı çocuklarına bakamadığını görünce hurda toplamaya karar veren Kıymet Aydın, 'Hiç kimseden çekinmeden hırsızlık ve arsızlık yapmak ayıptır. Yaptığın iş ne olursa olsun çalışmanın ayıbı olmaz düşüncesiyle uzun bir süre hurda toplayarak geçimimi sağladım' diye konuştu.1967 yılında Samsun'dan İzmir'e göçen 7 çocuklu ailenin üçüncü çocuğu olan, ailesinden ve kardeşlerinden sadece manevi yardım aldığını söyleyen Aydın, şöyle devam etti: 'Evlenip, boşandıktan sonra da durumum böyle devam etti. 3 çocuk annesiyim. 23, 18 ve 15 yaşında oğullarım var. Okumaları için hep uğraştım uğraşmaya da devam ediyorum. 3 çocuğumla birlikte yaşıyorum. Ev kirası, elektrik, su hepsini tek başıma karşılıyorum. Şu an anneme ve kardeşlerime yakın oturuyorum. Görüşüyoruz ama kimseden para istemiyorum çünkü çalışıyorum. Kimseye muhtaç değilim.'Hurda topladığı günlerde yolda tesadüf eseri gülümsediği kişinin 'sokakları temizler misin?' sorusuna verdiği 'Evet' yanıtıyla hayatının dönüm noktasını yaşadığını söyleyen Aydın, 'Dilenen insanlara hep kızmışımdır. Kendim çalışıyorum diye değil. Belediyeden öncede evlere temizliğe gider, hurda toplardım. Yaz kış demeden sokak sokak gezerdim. 7 sene önce dönüm noktamı yaşadım. Temizliği severek yapıyorum. Şu an toplam 5 kadın temizlik işçisi yiz. Ama hepsi benden sonra geldi. İlk olduğum içinde ayrıca mutluyum. Severek yaptığım için işim hiç zor gelmiyor. Sigortamın olması çocuklarıma bakıyor olmak beni ayrıca mutlu ediyor. Gocunmadan söylüyorum sokakları temizlediğimi. 47 yaşındayım, sağlığım el verdiği müddetçe işimi severek yapmaya devam edeceğim' dedi.