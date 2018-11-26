Gaziemir kadın kooperatifi kuruldu

Gaziemir Belediyesi ile İSTÖP işbirliğinde Gaziemir Üretici Kadınlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kuruldu. Kooperatifi ziyaret eden Başkan Şenol: “Semt Evleri ve Organik Oyuncak Atölyesi ile üretime dahil ettiğimiz kadınlarımızın ürettiklerini kooperatifimiz aracılığıyla satacağız”

Gaziemir Belediyesi ile İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu’nun (İSTÖP) işbirliğiyle hayata geçirilen Gaziemir Üretici Kadınlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi faaliyete başladı. Cumhuriyet Semt Evleri’nde verilen kurslar, seminerler ve eğitimlerle kadınlar üretime yönlendirilerek sosyal ve ekonomik hayatta daha aktif bireyler olmaları sağlayan Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, Kadın Kooperatifi ile kadınların ekonomik hayatta daha fazla söz sahibi olmalarını sağlayacak. Ev kadınlarını meslek sahibi yaparak üretim sürecine ve ekonomik hayata dahil etmek amacıyla hayata geçirilen kooperatifte düzenlenecek eğitimlerle kadınların uzmanlaşması sağlanacak. Anahtarlık, biblo, takı, sabun, yastık, giyim eşyası, nikâh şekeri gibi el işi ürünlerin üretiminin yapılacağı kooperatifin hedefi kadınların ürettiği el emeği göz nuru ürünleri yurtiçi ve yurt dışında tüketiciyle buluşturmak.

Üreten kadınlar…

İSTÖP Genel Başkanı Mehmet Aydoğan ile birlikte Gaziemir Üretici Kadınlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ni ziyaret eden Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, “Cumhuriyet Semt Evlerimizde düzenlenen kurslarımıza katılan kadınlarımız çok güzel ürünler üretiyor. Organik oyuncak atölyemizde ve semt evlerimizde kadınlarımızın ürettiği ürünleri kooperatifimiz aracılığıyla satılması sağlayacağız. Bu şekilde kadınlarımızı üretime dahil ederek ev ekonomilerine katkı koymalarına aracı olacağız. Ev kadınlarını meslek sahibi yaparak üretici hale getirecek bu proje, aynı zamanda onların sosyalleşmelerine de katkı sunacak” diye konuştu.