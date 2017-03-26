Gaziemir’de 3000 fidan dağıtıldı

Gaziemir Belediyesi, Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası’nda 3 bin meyve fidanı dağıttı

Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla Gaziemir Belediyesi kentin 6 farklı noktasında, vatandaşa 3 bin meyve fidanı dağıttı. Bu yıl 8’incisi düzenlenen elma, erik, nar, kayısı ve zeytin meyvelerinin fidan dağıtıldığı Ağaç Bayramı’na katılan Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, şunları söyledi:



"Gaziemir’de yaşayan herkesin bir dikili ağacı olacak’ hedefine ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Bugüne kadar 100 binden fidanı toprakla buluşturduklarını, 15 binden fazla meyve fidanını vatandaşa dağıttıklarını söyleyen Başkan Şenol, “Yüzde 65’i orman olan kentimizde yeşil miktarını iki katına çıkardım. Gaziemir’de yaşayan her kes adına bir ağaç diktik. Yeni hedefimiz bu sayıyı ikiye katlamak. Çevreyi, doğayı katletmeye, ormanları yok etmeye çalışanlara inat daha çok ağaç dikeceğiz."



"YEŞİLE SAHİP ÇIKALIM"



Göreve geldiği günden bu yana çevre ve doğanın korunması, ilçedeki yeşil alan miktarının arttırılması konusunda örnek çalışmalara imza attıklarını dile getiren Başkan Şenol, bazı kurum ve kuruluşların hayata geçirdikleri kararlarla Gaziemir’in yeşilini yok ettiklerini söyledi. Başkan Şenol, İzmir’in en büyük rekreasyon projesi için istedikleri alanı parasıyla bile kendilerine tahsis etmeyen Çevre ve Orman Bakanlığı’nın aynı yerde iki taş ocağına ruhsat vermesinin anlaşılmasının mümkün olmadığını söyledi. İki taş ocağının şimdiden on binlerce ağacı katlettiğini, taş ocaklarındaki tozun halk sağlığını, dereleri dolduran toprak ve çakıllarında çevreyi tehdit ettiğini vurgulayan Başkan Şenol, “Taş ocakları nedeniyle oluşan felaketin önlenmesi konusunda herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

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