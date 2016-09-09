09 Eylül 2016 Cuma
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    • Gaziemir'de cinayet: Genç kadın apartman girişinde öldürüldü

    İzmir'in Gaziemir İlçesi'nde 30 yaşındaki S.G. gece yarısı tartışma sonucu 29 yaşındaki Esen Yaman'ı tabancayla vurarak öldürdü

    09 Eylül 2016 Cuma 09:20
    Gaziemir'de cinayet: Genç kadın apartman girişinde öldürüldü
    Olay, bugün saat 02.00'de Sevgi Mahallesi 669 Sokak'ta meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte yaşadığı öğrenilen Esen Yaman, apartman girişinde S.G. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.G. belinden çıkardığı tabancayla Yaman'a ateş etti. Talihsiz kadın vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, S.G. apartmandan kaçarak taksiyle olay yerinden hızla uzaklaştı.

    Silah sesi üzerine dışarıya çıkan apartman sakinleri, Yaman'ı yerde kanlar içerisinde bulunca durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yaman'ın öldüğü belirlendi. Yaman'ın cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Yaman'ın ölümü üzerine ev arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Olaydan sonra çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, cinayet zanlısı S.G.'yi Limontepe Semti'nde olayda kullandığı tabancayla birlikte kısa sürede yakaladı. İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından S.G. Cinayet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Izmir, Gaziemir, Esen Yaman, Cinayet

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