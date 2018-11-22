Gaziemir’de geri dönüşüm atağı

Geri dönüşümü başlatan ‘ilk ilçe belediyesi’ olan Gaziemir Belediyesi, ÇEVKO ile birlikte yürüttüğü proje kapsamında evlerinde ziyaret ettiği vatandaşlara geri dönüştürülebilir atıklar hakkında bilgi verdi. Başkan Şenol, “Geri dönüşümün yaygınlaşması ve sürdürülebilir olmasını sağlayacağız” dedi

İzmir’de geri dönüşümü ilk başlatan ilçe belediyesi olan Gaziemir Belediyesi, Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) ile yürüttüğü proje kapsamında ev ve işyerlerinde ziyaret edilen vatandaşlara atıkların geri dönüşümü eğitimi verdi. Çevre bilincini arttırmak amacıyla düzenlenen çalışmayla geri dönüşümün önemi, hangi maddelerin geri dönüştürülebileceği ve geri dönüşüm süreçleri hakkında vatandaşlar bilgilendirildi, eğitim kitapçıkları dağıtıldı. Bilgilendirme çalışmasında geri dönüştürülebilir atıkların doğaya zararları ve bu atıkların geri dönüştürülmesi için nelerin yapılması gerektiği detaylı olarak anlatıldı. Atıfbey ve Gazi Mahallelerinde düzenlenen çalışmayla okulda, evde ve işyerlerindeki atıkların geri dönüştürülmesinin doğaya ve ekonomiye katkıları hakkında vatandaşlara bilgi verildi, projenin nasıl yürüyeceği anlatıldı. Projeyle kağıt, karton, plastik, cam ve metal ambalaj atıkları ile geri dönüştürülebilir her tür atığın, evsel atıklardan ayrıştırılarak toplanıp ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.

Geri dönüşümde öncü

İzmir’de geri dönüşümü ilk başlatan ilçe belediyesi olduklarının ve çevre konusuna özel önem verdiğinin altını çizen Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, “Ambalaj atıklarının geri dönüştürülebilmesi için kaynağında, çöpten ayrı olarak toplanması ve temiz şekilde geri dönüşüm endüstrisine ulaştırılması gerekiyor. Konut sakinleri, işyeri sahipleri, kamu kurum ve kuruluşlarının çalışanları ile öğrencilere yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarımızla geri dönüşümün yaygınlaşmasını ve sürdürülebilirliğini sağlayacağız. Geri dönüşümün Gaziemir’de daha da yaygınlaşmasıyla hem ülke ekonomisine katkı sağlayacak hem de çevrenin kirlenmesinin önüne geçeceğiz” diye konuştu.