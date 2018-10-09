Gaziemir’de hasat mutluluğu

Başkan Halil İbrahim Şenol’un inşaat alanlarından taşıyarak ikinci yaşamlarına kavuşturduğu zeytin ağaçları ile belediyenin diğer zeytin ağaçlarındaki meyvelerin hasadına başlandı. Zeytinlerden elde edilecek zeytinyağı Çocuk Şenliği’ne katılan misafirlere hediye edilecek

Türkiye’nin dört bir köşesinde inşaat çalışmaları uğruna ağaçların katledilmesinin üzüntüsü yaşanırken Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, dokuz yıldır uyguladığı projenin meyvesini almanın mutluluk ve gururunu yaşıyor. Çevreye ve doğaya verdiği önemle tanınan Başkan Şenol, Gaziemir’de imara açılan bölgelerde kesilmesi gereken zeytin ağaçlarını özel bir yöntemle sökülerek bu ağaçlara ikinci hayat sunulmasını sağlıyor. Bu yöntemle bugüne kadar 3 binden fazla zeytin ağacının taşınmasını sağlayan Başkan Şenol, bu ağaçlardan elde edilen zeytinlerin hasat edilmesinin mutluluğunu yaşıyor. Gaziemir Belediyesi’nin özel yöntemle taşıyarak oluşturduğu iki parktaki zeytinler ile belediyenin diğer zeytin ağaçlarındaki zeytin ağaçlarındaki meyvelerin hasadına başlandı. Hasat sonucu toplanacak zeytinlerden elde edilecek zeytinyağı özel olarak şişelenerek yurtiçi ve yurtdışından Gaziemir Ulusal ve Uluslararası Çocuk Şenliği’ne katılan misafirlere armağan edilecek.

Üretmenin gururu



Yapılaşmaya açılmış bölgelerdeki zeytin ağaçlarını dokuz yıldır kesilmekten kurtardıklarına işaret eden Başkan Şenol, “Müteahhitlerle görüşerek kesilecek zeytin ağaçlarını kurtardık ve bu ağaçları iki park alanında yeniden toprakla buluşturduk. Bugün ise büyük emekler vererek yetiştirdiğimiz bu ağaçlardan zeytin almanın mutluluğunu yaşıyorum. Topladığımız zeytinlerden elde edilen zeytinyağını özel şişelerle yurt içinden ve yurt dışından Gaziemir Ulusal ve Uluslararası Çocuk Şenliğimize gelen misafirlerimize hediye ederek zeytinyağımızın dünyanın dört bir yanında tanınmasını sağlıyoruz” diye konuştu.