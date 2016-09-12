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    • Gaziemir'de kavga: 1 ölü, 1 yaralı

    İzmir'in Gaziemir İlçesi'nde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada pompalı tüfekle vurulan 32 yaşındaki Erdal Özçelik öldü, 1 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına alındı

    12 Eylül 2016 Pazartesi 13:18
    Gaziemir'de kavga: 1 ölü, 1 yaralı
    Olay, gece saatlerinde İZBAN Esbaş İstasyonu yakınlarında 351 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet olan mahalle sakini iki grup tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 32 yaşındaki Erdal Özçelik pompalı tüfekle vurularak, Erkan Selçuk ise darp neticesinde yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis kavgayı ayırırken, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılardan Selçuk Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Özçelik ise Gaziemir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Özçelik yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

    Erdal Özçelik'in cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi. Erkan Selçuk'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olay sonrası görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis kavgaya karıştıkları belirlenen 4 kişiyi olayda kullanılan pompalı tüfekle yakaladı. Pompalı tüfeği kimin kullandığını belirlemek için soruşturma başlatıldı.


    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Izmir, Gaziemir, Gaziemir Kavga

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