Gaziemir’e basın özgürlüğü heykeli

Gaziemir’i kültür sanat kentine dönüştürmek için çalışmalar hayata geçiren Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen’e verdiği sözü tutarak basın ve ifade özgürlüğünü anlatan bir heykeli ilçeye kazandırmak için kolları sıvadı

İzmir Gazeteciler Cemiyeti ziyareti sırasında İGC Başkanı Misket Dikmen’in Türkiye’de basının özgür olması konusunda yaşadığı sorunları dile getirmesi ve ‘Basın Özgürlüğü Heykeli’ isteği üzerine, söz veren Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol sözünü tuttu. Gaziemir’i kültür sanat kentine dönüştürmek için çalışmalar hayata geçiren Başkan Şenol, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen’e ve yönetimine heykelin yapılacağı parkı gezdirdi. Gaziemir Pirenlik mevkiindeki 10 dönümlük parka yapılacak olan heykel için çalışma başlatan Başkan Şenol; “Göreve geldiğimden bu yana ilçemize birçok heykel kazandırdım. Bir tanesi de ‘Basın Özgürlüğü Heykeli’ olacak. Türkiye’de basının geldiği nokta ortada. Gazetecilerin; mesleklerini yaptıkları için cezaevine atılmadığı, ilkeli davrandıkları için işsiz kalmadığı, baskı görmediği, emeklerinin karşılığını aldığı koşullarda çalışması umuduyla heykel projemizi hayata geçiriyoruz. Bu heykeli, mesleklerini onuruyla yapan, hak, hukuk ve adalet anlayışı ile bu uğurda hayatını ortaya koyan tüm ‘Gazetecilere’ armağan etmek istiyorum” dedi.



İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen; “Ülke olarak basın özgürlüğü konusunda ciddi sıkıntılar yaşadığımız bir dönemdeyiz. Bu sorunu her türlü etkinliğimizde dile getiriyoruz. Yerel yönetimlerin bu konudaki desteği bizler için çok önemli. Sanata, sanatçıya, basına değer veren Gaziemir Belediye Başkanımız Halil İbrahim Şenol’a böyle değerli bir parkı ve heykeli bize kazandıracağı için çok teşekkür ederim. Baskı altında olmadan, işsiz kalma korkusu yaşamadan, kalemimizin özgür olduğu günler diliyorum” diye konuştu.









