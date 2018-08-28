Gaziemir’in okulları emin ellerde

Gaziemir Belediyesi, yeni eğitim-öğretim dönemi başlamadan kentteki okulların bakım, tadilat ve boyasını yapıyor. Eğitim yuvalarının ihtiyaçlarını karşılayan belediye yapıları adeta baştan yaratıyor

Görev ve sorumlulukları arasında yer almamasına rağmen ‘Eğitimli ve sağlıklı insanların yaşadığı kentler hızlı gelişir’ anlayışıyla eğitim ve sağlıkta marka projeler hayata geçiren Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, bu alanlara önemli yatırımlar yapıyor. Sosyal belediyecilik alanında hayata geçirdiği marka projelerle insanların hayatlarına dokunan Gaziemir Belediyesi, yeni eğitim-öğretim dönemi başlamadan kentteki okulların bakım ve tadilatını yapıyor. Okulların tüm fiziki ihtiyaçlarını karşılayan belediye, binaların boya-badanası ve tamiratını yapıyor. Elektrik ve su tesisatlarında gerekli yenilemeleri yapan belediye kötü durumda olan tuvaletleri de baştan sona yeniliyor. Okul bahçelerini düzenleyen belediye, eğitim yuvalarına yeni spor alanları kazandırıyor, mevcut tesislerin bakım ve onarımını yapıyor. Çocukların daha sağlıklı eğitim ortamlarına kavuşması için tüm olanaklarını seferber eden ve okulları adeta baştan yaratan belediye, eğitim yuvalarının bakımına bu güne kadar milyonlarca lira harcama yaptı.