Gaziemirli çocukların yeni yıl sergisi

Gaziemir Belediyesi'nin düzenlediği resim ve karikatür kurslarına katılan çocuk kursiyerlerin eserleri 'Resim ve Karikatür Yeni Yıl Sergisi' ile sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Çocuklarla birlikte sergiyi açan Şenol, "Savaşların son bulduğu, çocukların ölmediği bir yıl dilerim" dedi.

48 farklı branşta kurslar düzenleyen Gaziemir Belediyesi'nin düzenlenen resim ve karikatür kurslarına katılan çocuk kursiyerlerin çizdikleri eserleri 'Resim ve Karikatür Yeni Yıl Sergisi' ile sanatseverlerin beğenisine sundu. Minik kursiyerlerin yeni yıl temalı birbirinden güzel eserlerinin yer aldığı serginin açılışını Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, eğitmenler, çocuk kursiyerler ve aileler birlikte yaptı.

Belediye Hizmet Binası'ndaki sergiyi çocuk kursiyerlerle birlikte gezen ve onların ağzından çizdikleri resimler hakkında bilgi alan Başkan Şenol, sosyal projelerle Gaziemirli vatandaşların hayatlarına dokunmaya devam edeceklerinin altını çizerek şunları söyledi: "Belediyeler sadece yol, kaldırım yapmamalı, kültür-sanata, sosyal projelere de önem vermeli. Biz bu anlayışla 48 farklı branşta her yaştan ve her kesimden insana hitap eden kurslar düzenliyoruz. Çünkü sanatla, sporla uğraşan gençlerin hayatta daha başarılı olacağını biliyorum. Konuşmayan, eleştirmeyen, okumayan, tek tip bir gençlik yaratılmak isteniyor. Hayatta pasif kalmayın, bir hedefiniz olsun ve bu hedefe ulaşmak için mücadele edin. 2019'da inşallah savaşlar biter, çocuklar ölmez, anneler, babalar ağlamaz. Temiz bir dünyada mutlu bir yaşam sürmenizi dilerim."