Gaziemirli kadınlar organik bebek yapıyor

Almanya ve Japonya makineleri, Gaziemir Belediyesi atölye yerini verdi. Atanamayan bir öğretmenin de aralarında bulunduğu 42 kadın, organik oyuncak yapımını öğrenmeye başladı. Hedefleri kurulacak bir kadın kooperatifiyle AB başta olmak üzere, dünyaya ihracat yapmak

Gaziemir Belediyesi ile İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu'nun (İSTÖP) işbirliğiyle hazırlanan 'Organik Oyuncak Üretimi Eğitimi Projesi', Almanya Federal Cumhuriyeti ve Japonya'nın verdiği destekle başladı. Almanya'nın verdiği hibe destekle alınan dikiş makineleri, Gaziemir Belediyesi Aktepe Hizmet Binası'nda proje için ayrılan katta bulunan odalara yerleştirildi. Japonya'nın hibe ettiği 350 bin lira değerindeki bilgisayar kontrollü 13 metre uzunluğundaki tam elektronik nakış makinesinin konulacağı bir binanın yapımı için çalışmalara başlandı.



6 aylık eğitim



Kentsel dönüşüm için gün sayan gecekondu bölgesinde heyecan yaratan projenin ilk aşamasında farklı yaşlardan 42 kadın dikiş makinelerinin başına oturdu. Aralarında atama bekleyen 8 aylık evli bir öğretmenin de yer aldığı kadınlar; Türkiye'nin tek organik oyuncak üretim sertifikasına sahip eğitmeni Yusuf Tamer'in gözetiminde işe koyuldu. Çoğunluğu dikiş makinesiyle bu eğitim sırasında tanışan kadınlar, haftada iki gün ikişer saat olmak üzere 6 aylık bir eğitim alacak. İlk oyuncaklarını yapmaya başlayan kadınlar, şimdiden pazar arayışına girişti.



Kadın kooperatifiyle satış



Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol ile İSTÖP Genel Başkanı Mehmet Aydoğan ile birlikte atölyeyi ziyaret eden Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Günnar Denecke, projeye sonraki aşamalarında da destek olacaklarını dile getirdi. Belediye olarak projeye tüm güçleriyle destek olduklarını ifade eden Başkan Şenol ise, 'Ev kadınlarını meslek sahibi yaparak üretici hale getirecek bu proje, aynı zamanda onların sosyalleşmelerine de katkı sunacak. Kadın kooperatifi kurarak ürünlerin satışını sağlamayı hedefliyoruz' dedi.



250 çeşit üretim imkanı



Oyuncak üretiminde 30 yıl, organik oyuncakta da 11 yıllık deneyimi olan projenin gönüllü eğitmeni Yusuf Tamer, bu alanda tüm dünyada geçerli olan Hollanda merkezli Control Union sertifikasına sahip olduğunun altını çizdi. Bu sertifika sayesinde üretilecek oyuncaların tüm dünyaya ihraç edilebileceğini kaydeden Tamer, şunları aktardı: 'Tohumdan pamuk üretimine, kök boyadan oyuncak üretiminin her aşamasına kadar kontrol ve testler sonucu sertifikalandırma yapılıyor. 10 eurodan 100 euroya kadar 250 farklı modelde oyuncak üretebileceğiz.'





Her aşaması denetleniyor



Aktepe'de verilecek eğitim sonrasında üretimine başlanacak organik oyuncaklar oldukça uzun soluklu bir çalışma gerekiyor. Bu oyuncakların üretiminde kullanılacak pamuk için organik tohum kullanımına izin veriliyor. Pamuk üretimi sonrasında elde edilen iplikte kök boya kullanılması da zorunlu. Sıcak soğuk pres için dolgu malzemesi olarak kullanılan kiraz çekirdeği ile stres alıcı özelliği nedeniyle dolguda tercih edilen pirincin de organik üretim olması koşulu var. Pamuk dikiminden organik oyuncağın üretiminin tamamlanmasına kadar tüm aşamalarda çeşitli kontrol ve testler uygulanıyor. Avrupa'da ebeveynlerin çocukları için çok önem verdiği 'güven bebeği oyuncakları' da Gaziemir Aktepe'deki bu atölyede üretilecek.