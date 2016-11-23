Gazigem'de 4 eğitim  merkezi tek çatı  altında toplandı

Gazigem'de 4 merkez tek çatı altında toplandı, eğitim kampüsü oluştu. İlçede belediye konservatuarı kurulması için çalışmalara başlandı

Gaziemir'de gerçekleşen hizmet ve projeler şöyle: Gaziemir Gençlik Eğitim Merkezi (GAZİGEM): 2009 yılında 400 öğrenci 12 öğretmenle yola çıkan GAZİGEM, Anadolu Liseleri ve üniversite sınavlarına hazırlanan ortaokul ve lise öğrencilerine, eğitimde fırsat eşitliği sunuyor. Geçen 7 yıllık sürede 8 kat büyüyen GAZİGEM, bugüne kadar 10 binden fazla öğrenciye hizmet verdi.

Kariyer Geliştirme Merkezi: Bu yıl tek çatı altında toplanan GAZİGEM'in yeni merkezinde, vatandaşların kişisel gelişimi ile meslek edindirmeye yönelik kursların verileceği Kariyer Eğitim Merkezi de kuruldu. Belediye Konservatuarı: Başarılı bir sanat kariyeri hedefleyen minik, genç ve yetişkinlere hizmet verecek belediye konservatuarının kurulması için çalışmalar başlatıldı. Mecliste kabul edilen proje kapsamında alanlarında kendilerini kanıtlamış profesyonel bir eğitimci kadrosu oluşturulacak.

Bu Çocuklar Bizim Projesi: Okulların her tür ihtiyacını karşılayan Gaziemir Belediyesi, ana sınıfı ve soyunma odaları yapıyor, ilkokula başlayan her çocuğa kırtasiye seti hediye ediyor, giyim yardımında bulunuyor. Ailesinin olanakları kısıtlı olan çocukları, yaz aylarında tatile ve gezilere götürüyor, karne hediyesi olarak özel etkinlikler düzenliyor.



Havacılık Meslek Yüksek Okulu



Gaziemir Belediyesi, Ege Üniversitesi ile Havacılık ve Kümelenme Derneği işbirliği; hayırsever desteğiyle Sarnıç'ta kurulan Havacılık Meslek Yüksek Okulu, 8 Ekim 2010 günü açıldı. Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol'un en büyük ideali olan ve hayırsever desteğiyle tamamlanan Ahmet Eroğlu Eğitim Tesisleri, kentin ekonomik gelişimine de büyük katkı sunmaya başladı. Uçak Teknolojisi ve Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programlarının verildiği bu okul sayesinde Gaziemir, havacılık üssü oldu. 5 uçak kapasiteli hangarı olan okul, ilçeye 260 milyon dolarlık yatırım çekti, 1350 kişiye iş kapısı açıldı. Airbus, Boeing, Tusaş, THY, Pratt Whitney gibi dev kuruluşların üst düzey yöneticilerinin katıldığı kongre, çalıştay ve seminerlere ev sahipliği yapıldı.

Engelli Özel Eğitim Merkezi: Eğitim alanında engellileri de unutmayan Başkan Şenol, hayırsever desteğiyle bir başka örnek projeyi de dört yıl önce hayata geçirdi. Şenol, Sabri Öney İlkokulu'nun bahçesinde 6 derslikli özel eğitim merkezi kurulması sağladı.



Okullara büyük destek



Gaziemir Belediyesi, 7,5 yıldır kentteki okulların bakım ve tadilatını yapıyor. Okulların tüm fiziki ihtiyaçlarını karşılayan belediye, binaların boya-badanası ve tamiratını, elektrik ve su tesisatlarında gerekli yenilemeleri yapıyor. Okul bahçelerinin de düzenlemesini yapan belediye, okullara yeni spor tesisleri kazandırıyor, mevcut tesislerin bakım ve onarımını yapıyor. Çocukların daha sağlıklı eğitim ortamlarına kavuşması için tüm olanaklarını seferber eden ve okulları adeta baştan yaratan belediye, okulların bakımına bu güne kadar 2 milyon liradan fazla harcama yaptı.

Cumhuriyet Semt Evleri'nde kadınlara yönelik düzenlenen eğitim seminerlerine bugüne kadar yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Kadınlara ve çocuklara yönelik açılan hobi ve spor kurslarına 15 bin kişiden fazla katılım olurken, el sanatları kurslarına katılan kursiyerlerin ürettiği el emeği, göz nuru eserler için 30 sergi açıldı.