Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile birlikte 129 kişinin yargılandığı davadan beraat etmesini memnuniyetle karşıladığını belirterek, 'Geç de olsa adalet yerini buldu' dedi

Davanın açıldığı süreçte İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görevli bürokrat olan Başkan Selvitopu, Başta Aziz Kocaoğlu olmak üzere 129 kişinin haksız, hukuksuz bir biçimde yıpratılmaya çalışıldığını, ancak 5 yıl sonunda gecikmeli de olsa adaletin tecelli etmesinin sevindirici olduğunu söyledi. Selvitopu, 'Biz adalete olan inancımızı hep koruduk. Çünkü Başkanımız Aziz Kocaoğlu başta olmak üzere davada yargılanan 129 kişinin suçsuz olduğuna inanıyorduk. Başından beri bu suçlamaların asılsız olduğunu savunuyorduk. Sonuçta adalet yerini buldu, gerçekler gün yüzüne çıktı. Davada yargılanıp beraat eden tüm sanıklara geçmiş olsun diyorum. Dilerim bundan sonra bu tür haksız, hukuksuz olaylarla karşılaşmayız' dedi.





Karabağlar Belediyesi MODEKO Fuarı'nda



Karabağlar mobilyasının tanıtımını yapmak ve sektörün sorunlarına dikkat çekmek amacıyla mobilyacı esnafına desteğini sürdüren Karabağlar Belediyesi, MODEKO Fuarı'na katılacak. Bu yıl kapılarını 28'inci kez açacak olan Mobilya Fuarı'nın B Holü'nde yer alacak olan Karabağlar Belediyesi standında, Karabağlar'ın mobilyacılarının yer aldığı belgesel gösteriminin yanı sıra projeler de halka anlatılacak.



Sektöre destek oldu



Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, göreve geldiği günden bu yana Karabağlar mobilyasının hak ettiği yere gelmesi ve tekrar canlandırılması için çalışmalara aralıksız devam ediyor. Düzenlenen Mobilya Günleri ile de sektöre önemli katkı sağlayan Karabağlar Belediyesi ayrıca, ilçede yaşayan mobilya ustalarını bir belgesel film hazırlayarak tüm İzmir'e tanıttı.

Bunların yanında 'Mobilya'nın Kalbi: Karabağlar' konulu fotoğraf yarışması da düzenleyerek bölgenin ve ustaların tanınmasını hedefleyen Karabağlar Belediyesi, bu etkinliğin tekrarını 3 Mart Cuma günü MODEKO Fuarı'nın içinde bulunan Smyrna Sokak'ta tekrarlayacak. Sergi Fuar bitimine kadar açık kalacak.





