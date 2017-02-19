Geleceğin sinemacıları böyle yetişiyor

Bornova Belediyesi’nce 2011 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Dijital Film Atölyesi bu güne kadar yaklaşık 300 katılımcı ile 75 kısa filme imza attı. Bünyesinde bulunan profesyonel ekipmanlar ve uzman eğitim kadrosu ile katılımcılara hem teorik hem pratik dijital film yapım deneyimi kazandıran atölye, 2017 yılı içinde de pek çok kısa film projesi gerçekleştirmeyi hedefliyor

Kursun ilk döneminde teorik ve pratik olarak dijital film yapımı öğretiliyor. Eğitimlerin ardından katılımcılardan film ekipleri oluşturularak kısa film çekimleri gerçekleştiriliyor. Katılımcıların film yapımı ile ilgili deneyimler elde ettiği atölye çalışmaları sinemaseverlerin katılımına da açık oluyor. Dijital Film Atölyesi'ne gelip eğitim alan bir çok katılımıcı üniversitelerin ilgili bölümlerini burslu olarak kazanıyor. Çekimleri tamamlan filmlerin ise 2017 Mayıs ayında izleyici ile buluşturulması hedefleniyor. Dijital Film Atölyesi tarafından 2,5 yıldır akademisyenlerin konuk konuşmacı olarak katıldığı ve halka açık olarak düzenlenen film çözümleme etkinlikleri de devam ediyor.Dijital Film Atölyesi Film Çözümleme Etkinlikleri’nde bugüne kadar öKoza, Uzak, Bitter Moon (Acı Ay), Gravity, Le Haine, Bisiklet Hırsızları, Antıchrıst, V For Vendetta, Ali:Korku Ruhu Kemirir filmlerinin analizleri yapıldı. 19 Mart 2017’de 9.’su yapılacak “Film Çözümleme Etkinliği"i de yine halka açık ve ücretsiz olacak.

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