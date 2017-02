Gelinlik Fuarı açılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Ege Giyim Sanayicileri (EGSD) partnerliğinde İZFAŞ tarafından gerçekleştirilecek olan IF Wedding Fashion İzmir Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, 7- 10 Şubat'ta yapılacak

EGSD Başkanı Atınç Abay,fuarın kent ekonomisine katkı sağlayacağını, genç yeteneklere fırsat yaratacağını belirterek, şunları söyledi:



"Moda ve abiyede her zaman önde giden İzmir 7-10 Şubat tarihleri arasında da kendini gösterecektir. Modanın başkenti İzmir’den tüm Türkiye’ye örnek olacak bir fuarın hem katılımcıları hem de ziyaretçileri mutlu edeceğinden hiç şüphem yok. Fuarda bu yılda birbirinden güzel ürün, defile ve etkinliklerle adından söz ettirecek. EGSD olarak İzmir’e katma değer sağlayacak, kent ekonomisine kazanç sağlayacak tüm organizasyonların altına imza atmaya hazırız. Geçtiğimiz yıllarda yaptığımız etkinliklerde yetenekli genç arkadaşlarımız sektöre adım attı. İzmir’in sahip olduğu bu potansiyeli kullanarak sadece ülkemizde değil Avrupa’nın da moda merkezi konumuna geldiğini görüyoruz."



ÜNLÜLER PODYUMDA



Her yıl Gelinlik Tasarım Yarışması birincilerinin performans defilelerine yer verilen IF Wedding Fashion İzmir’de bu yılın performans defilesi geçen yılın birincisi Tuğçe Görgülü tarafından gerçekleştirilecek. 8 abiye ve 20 gelinlikten oluşan 28 parçalık bu koleksiyonu Irmak Atuk, Şebnem Schaefer, Merve Büyüksaraç Ciner, Elif Ece Uzun ve Ebru Öztürk gibi isimler sunacak.

Kaynak: