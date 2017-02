Gelinlik fuarında büyüleyici defile

Avrupa'nın en büyük gelinlik fuarı IF Wedding Fashion İzmir'in galası, dünyaca ünlü modacı Micaela Oliveira imzasını taşıyan bir defileyle yapıldı. Sıra dışı tasarımlarıyla hayranlık yaratan Oliveira, “Bu zamana kadar dünyanın tanıdığı birçok ünlü ile çalıştım. Türklerle çalışmayı çok isterim ama tasarımlarım sadece İzmir’in kadınları gibi güzel kadınların vücutlarında hayat bulabilir. Ayrıca İzmir bambaşka bir şehir. Buranın atmosferi tamamen doğal. İnsanları çok kibar, nazik ve sıcakkanlı” diye konuştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen 11. IF Wedding Fashion İzmir kapsamında İzmir’e gelen Portekizli ünlü modacı Micaela Oliveira, fuara özel hazırladığı gala gecesi defilesinde izleyenleri büyüledi. Oliveira’nın 11’inci IF Wedding Fashion İzmir’e özel olmak üzere tasarladığı yaklaşık 90 yeni gelinlik, Fuar İzmir’de adeta Portekiz rüzgarı estirdi. “Once Upon a Time” (Bir Varmış Bir Yokmuş) koleksiyonuyla dünyanın en önemli iç çamaşırı markalarından birinin marka yüzü Portekizli model Francisca Perez ve dünyaca ünlü giyim ve ünlü bir parfüm markasının reklam yüzü İspanyol model Montse Suarez ile 2016 Bosna Hersek güzeli Halida Krajisnik’in de aralarında bulunduğu mankenlerin podyuma çıktığı gecede, Micaela Oliveria i mzasını taşıyan tasarımlar büyük ilgi gördü. Micaela Oliveria, gecenin sonunda ise Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun elinden teşekkür plaketini aldı. 11. IF Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı’nın, Avrupa’nın en iyi fuarlarından biri olduğunu önemle belirten Oliveira, “Bu fuar sayesinde gelinlikler tüm dünyada yankı buluyor. Burada çok iyi bir referans sağlanıyor. Fuar ve düzenlenen defileler sayesinde birçok ülkeden katılımcı gelecek ve sektör canlanacak” diye konuştu.





Daha zarif, daha insani..



“Once Upon a Time” (Bir Varmış Bir Yokmuş) koleksiyonunu oluştururkan her şeyin çok hızlı geliştiğini dile getiren Oliveria, “Tek bir şeyle mutlu olabiliyordum, o da hayal kurmak.. Hayal kurdum ve bu koleksiyon ortaya çıktı. Dünyanın içerisinde bulunduğu bu kötü zamanlarda ben kadınlara şunu anımsatmak istedim: Her şeyi daha zarif, daha iyi ve daha güzel yapabiliriz. Daha insani, daha yumuşak davranabiliriz, davranılmasını isteyebiliriz. Yani biz kadınlar başarabiliriz çünkü kadınlar her şeyin ‘en’lerine sahip olabilecek varlıklar, o güce sahibiz” şeklinde konuştu.





İzmir’in kadınlarına övgü yağdırdı



Daha önce İzmir’e iki defa geldiğini ve çok sevdiğini ifade eden Portekizli modacı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye çok zengin bir ülke ama İzmir bambaşka bir şehir. Buranın atmosferi tamamen doğal. İnsanları çok kibar, nazik ve sıcakkanlı. Buraya her gelişimde İzmirliler bana hep içten davrandılar ve bu durum benim kalbimde çok büyük yer edindi. Bu zamana kadar dünyaca ünlü pek çok isim tasarımlarımı giydi. Ancak daha önce hiçbir Türk ünlüyle çalışmadım. Türklerden gelecek her teklife açığım çünkü sizlerle çalışmak bana gurur verir. Tabii ki de şunu unutmamak lazım; tasarımlarım sadece İzmir’in kadınları gibi güzel kadınların vücutlarında hayat bulabilir.”









“Genç tasarımcılarınız çok yetenekli”



Cinderella masallarından esinlenerek hazırladığı koleksiyonuyla İzmir’de büyüleyici bir akşam yaşatan Oliveira, genç tasarımcıların da örnek aldığı bir moda ikonu. “Zamansız” temalı 8. Gelinlik Tasarım Yarışması’nda aynı zamanda jüri üyeliği yapan Portekizli modacı, genç tasarımcıların çizgilerini şöyle değerlendirdi:



“Genç Türk tasarımcılar çok yetenekli ve yaratıcılar. Çok iyi olduklarını düşündüğüm için gelecekte hepsi kendi imzasını taşıyacak eserlere sahip olacak. Kullandıkları teknikler ve tekstil malzemeleri çok kaliteli, hepsi tek tek incelenerek seçilmiş türlerdi. Eserleri ilk gördüğümde çok beğendim, hatta şaşırdım. Bu kadar iyi olabileceklerini düşünmüyordum. Sadece genç yetenekler değil, Fuar’da gezebildiğim kadarıyla stantlarda faklı tasarımlar ve farklı çizgiler var hepsi dünya pazarına açılabilecek, modaya yön verebilecek tasarımlar.”



Prensesler de var, futbol takımları da..



Başta Portekiz Milli Takımı olmak üzere dünyaca ünlü pek çok ismin moda tasarımcısı olan Micaela Oliveira, Fas Kralı VI. Muhammed'in eşi Prenses Lalla Salma'nın kıyafetlerini de tasarladı. Aynı zamanda birçok spor kulübünün arma ve renkleriyle giyim eşyası ve hediyelik eşyalarını tasarlayan ünlü modacı Navas, Pepe, Nani, Quaresma, Bruno Alves, Simao Sabrosa, Fabio Coentrao gibi ünlü futbolcuların eşlerini giydiriyor.