Gemicilik sicilimiz bozuluyor

Ulaştırma ve Denizcilik bakanlığı son zamanlarda Türk gemilerinin uluslararası sözleşmelere ve anlaşmalara uymadığı gerekçesiyle yurtdışındaki limanlarda alıkonulması ile ilgili bilgi paylaşımı ve önlemleri de içeren çalışmalar yapıyor

Aykut Polatlı-İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, uluslararası kriterlere tüm Türk gemilerinin uyması gerektiğini belirterek, kriterlerin sadece geminin kendi eksiklikleri ile ilgili olmadığını, gemi tayfasının maaşlarına kadar birçok koşul belirlendiğini söyledi.

2008'den beri uluslararası dolaşımda beyaz listede bulunan Türk gemilerinin konumunun korunması için harekete geçen



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, art arda limanlarda alıkonulan Türk gemileri yüzünden Türkiye'nin denizcilikte kara listeye alınmaması için harekete geçti. Türk gemilerinin uluslararası standartlara uymasını isteyen bakanlığın tespitlerine göre alıkonulan gemiler arasında, tayfasının maaşını ödemeyen de işten anlamayan personel çalıştıran da var.

Bakanlık analizine göre 2016'da Türk gemileri en çok Romanya, Yunanistan ve İtalya limanlarında alıkonuldu. En fazla kuru yük gemileri limanlarda tutulurken; İtalya'da Venedik, Romanya'da Constanta, Yunanistan'da Rodos, en çok Türk gemisi alıkoyan limanlar oldu.



Türk bayrağı beyaz listede



Durum değerlendirmesi yapan ve üyelerinin bakanlığın yaptığı uluslararası anlaşmalara uymadığı gerekçesiyle yurtdışı limanlarında alıkonulan gemiler hakkında neyi eksik yaptıklarına dair gazetemiz aracılığıyla bilgilendiren İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, 'Türk bayrağı beyaz listededir şu an. Dolayısıyla makbul gemiler açısından kabul gören bayraklardan biridir. Bunu korumak için de yurtdışına sefer yapacak Türk bayraklı gemilerimizin Paris Memorandumu'na uygun hareket etmesi gerekiyor' dedi.

Paris Memorandumu'nun birçok kriter getirdiğini, Türk gemilerinin bunu değerlendirip ona göre önlemler almasını söyleyen Başkan Öztürk, yabancı bir limana Türk bandralı bir gemi gittiğinde rahatlıkla limana yanaşıp ayrılması için maksimum dikkat etmesi gerektiğini Türk gemilerinin şu anda beyaz olan ve uluslararası limanlara rahatça uğramasını sağlayan bayrağının karaya dönüştürülmemesi gerektiğini söyledi. 'Paris Memorandumu kriterleri vardır. Burada belirlenen kriterlere uyulması gerekiyor. Yabancı bir limana gittiğinizde Türk bandralı gemilerin bu tür sıkıntılar yaşamaması için son Türk limanlarında kontrol edilmesi ve eksikliklerin giderilmesi ile ilgili bir çalışma bakanlıkça yapılıyor. Paris Memorandumu'nda MLC 2006 denilen bazı kriterler de var. O kriterlerin içerisinde gemi adamlarının maaşları, yaşam koşulları ile ilgili kriterler de var. Onlara da uyulması gerekiyor ' diye konuştu.



Maaş vermeyen var



Son 3 yılda limanlarda tutulan Türk bayraklı gemilerle ilgili analiz çalışmasına göre Cebelitarık'tan geçen bir Türk gemisi, tayfasının maaş alamadığı gerekçesiyle tutuldu. Cebelitarık'ı kontrol eden İngiltere, bir Türk gemisini de gemi adamı maaşının doğru hesaplanmadığı gerekçesiyle tuttu. En çok Uluslararası Emniyetli Yönetim (ISM) kodu nedeniyle sorun yaşayan Türk gemilerinden bir tanesi de "makine personelinin görevine aşina olmaması" nedeniyle limanda alıkonuldu. Palermoda üç gemi, can yeleklerinin yetersiz olması nedeniyle tutulurken, Yunanistan'da acil durum ışıklarının çalışmaması, Romanya'da yangın talimatının olmaması, Türk gemilerinin limanda kalmasına neden oldu.

2004-2005 arası kara listede bulunan Türk gemileri, 2 yıllık gri listenin ardından beyaz listeye geçti. Gemi tutulmalarının artması halinde Türk gemilerine gri ve kara liste yolu gözükecek. Beyaz liste, Türk gemilerinin daha kolay ticaret yapması anlamına geliyor. -İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, uluslararası kriterlere tüm Türk gemilerinin uyması gerektiğini belirterek, kriterlerin sadece geminin kendi eksiklikleri ile ilgili olmadığını, gemi tayfasının maaşlarına kadar birçok koşul belirlendiğini söyledi.2008'den beri uluslararası dolaşımda beyaz listede bulunan Türk gemilerinin konumunun korunması için harekete geçen Ulaştırma Bakanlığı, denizcilere uyarıda bulunarak, denizcilikte uluslararası kuralları belirleyen Paris Memorandumu'na uyulmasını istedi.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, art arda limanlarda alıkonulan Türk gemileri yüzünden Türkiye'nin denizcilikte kara listeye alınmaması için harekete geçti. Türk gemilerinin uluslararası standartlara uymasını isteyen bakanlığın tespitlerine göre alıkonulan gemiler arasında, tayfasının maaşını ödemeyen de işten anlamayan personel çalıştıran da var.Bakanlık analizine göre 2016'da Türk gemileri en çok Romanya, Yunanistan ve İtalya limanlarında alıkonuldu. En fazla kuru yük gemileri limanlarda tutulurken; İtalya'da Venedik, Romanya'da Constanta, Yunanistan'da Rodos, en çok Türk gemisi alıkoyan limanlar oldu.Durum değerlendirmesi yapan ve üyelerinin bakanlığın yaptığı uluslararası anlaşmalara uymadığı gerekçesiyle yurtdışı limanlarında alıkonulan gemiler hakkında neyi eksik yaptıklarına dair gazetemiz aracılığıyla bilgilendiren İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, 'Türk bayrağı beyaz listededir şu an. Dolayısıyla makbul gemiler açısından kabul gören bayraklardan biridir. Bunu korumak için de yurtdışına sefer yapacak Türk bayraklı gemilerimizin Paris Memorandumu'na uygun hareket etmesi gerekiyor' dedi.Paris Memorandumu'nun birçok kriter getirdiğini, Türk gemilerinin bunu değerlendirip ona göre önlemler almasını söyleyen Başkan Öztürk, yabancı bir limana Türk bandralı bir gemi gittiğinde rahatlıkla limana yanaşıp ayrılması için maksimum dikkat etmesi gerektiğini Türk gemilerinin şu anda beyaz olan ve uluslararası limanlara rahatça uğramasını sağlayan bayrağının karaya dönüştürülmemesi gerektiğini söyledi. 'Paris Memorandumu kriterleri vardır. Burada belirlenen kriterlere uyulması gerekiyor. Yabancı bir limana gittiğinizde Türk bandralı gemilerin bu tür sıkıntılar yaşamaması için son Türk limanlarında kontrol edilmesi ve eksikliklerin giderilmesi ile ilgili bir çalışma bakanlıkça yapılıyor. Paris Memorandumu'nda MLC 2006 denilen bazı kriterler de var. O kriterlerin içerisinde gemi adamlarının maaşları, yaşam koşulları ile ilgili kriterler de var. Onlara da uyulması gerekiyor ' diye konuştu.Son 3 yılda limanlarda tutulan Türk bayraklı gemilerle ilgili analiz çalışmasına göre Cebelitarık'tan geçen bir Türk gemisi, tayfasının maaş alamadığı gerekçesiyle tutuldu. Cebelitarık'ı kontrol eden İngiltere, bir Türk gemisini de gemi adamı maaşının doğru hesaplanmadığı gerekçesiyle tuttu. En çok Uluslararası Emniyetli Yönetim (ISM) kodu nedeniyle sorun yaşayan Türk gemilerinden bir tanesi de "makine personelinin görevine aşina olmaması" nedeniyle limanda alıkonuldu. Palermoda üç gemi, can yeleklerinin yetersiz olması nedeniyle tutulurken, Yunanistan'da acil durum ışıklarının çalışmaması, Romanya'da yangın talimatının olmaması, Türk gemilerinin limanda kalmasına neden oldu.2004-2005 arası kara listede bulunan Türk gemileri, 2 yıllık gri listenin ardından beyaz listeye geçti. Gemi tutulmalarının artması halinde Türk gemilerine gri ve kara liste yolu gözükecek. Beyaz liste, Türk gemilerinin daha kolay ticaret yapması anlamına geliyor.