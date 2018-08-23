Genç Gazetecilere Turizm Eğitim Programı yapıldı

Dünya Turizm Yazarları ve Gazetecileri Federasyonu'nun (FIJET), turizm basınına katkıda bulunmak için genç gazetecilere yönelik düzenlediği Genç Gazeteciler Turizm Eğitim Programı'na bu sene İzmir ev sahipliği yaptı. 12-19 Ağustos 2018 tarihleri arasında, yoğun bir programla yürütülen projeye katılan 14 Avrupa ve Balkan gazetecileri İzmir'i çok sevdi. Yaşar Üniversitesi'nin ana sponsor olduğu programa İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bergama Belediyesi, Çeşme Belediyesi, Selçuk Belediyesi gibi ilçe belediyeler de destek verdi. Programda Türk ve yabancı akademisyenler genç gazeteci adaylarına turizm dünyasından güncel bilgiler aktardı

Süleyman Gülen- Bu sene İzmir'in ev sahipliği yaptığı Genç Gazeteciler Turizm Eğitim Programı'na Bulgaristan, Bosna Hersek, Fas, Fransa, Hırvatistan, Romanya, Slovakya, Tunus ve Türkiye'den başarılı blogger ve gazeteci gençler katıldı. Yaşar Üniversitesi ile birlikte başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere birçok belediye, kurum ve kuruluş destek verdiği programda çeşitli ülkelerden gelen genç gazetecilere İzmir anlatıldı.

Türkiye'nin turizm elçileri

Dünya Turizm Yazarları ve Gazetecileri Federasyonu (FIJET) Türkiye (ATURJET) Başkanı Delal Atamdede, programın bu yıl İzmir'de düzenlendiğini ve İzmir'e gelen yabancı uyruklu genç gazetecilerin Türkiye turizm elçileri olacağını belirtti. Atamdede "Her sene farklı memleketlerde düzenlenen proje bu sene İzmir'de düzenlendi. Yabancı uyruklu gazeteciler İzmir'e geliyor, bir hafta boyunca onlarla İzmir'i gezerek tanıtıyoruz. Kültürümüzü anlatıyoruz, tarihimizi inceliyorlar, yemeklerimizi tadıyorlar ve bunları yazarak ülkelerinde İzmir'i anlatıyorlar. Türkiye'nin böyle güzel değerlerinin Avrupa'da anlatılacak olması bizim için çok gurur verici. Turizm ve kültür konusunda çok zengin bir ülkede yaşıyoruz, bu çalışmalarımız artarak devam edecek. FIJET'in kendini kültür değerleri olarak, mimarı olarak ve turizm olarak geliştirmiş, turizmde misafirperverliğini kanıtlamış şehirlere verdiği bir Altın Elma ödülü var. Türkiye bunu Antalya, Ankara, Nemrut ve Konya olmak üzere bugüne kadar 4 defa aldı. Bu ödüllerin ileriki yıllarda daha da artacağına inanıyorum. Ülkemize gelen ziyaretçiler ve yazı yazan genç gazetecilerin yazıları Türkiye'nin tanıtımını yapacak ve bizim turizm elçilerimiz olacak" dedi.

İzmir Avrupa gibi

FUJIT programına ilk defa katıldığını dile getiren Bulgaristanlı gazeteci Adriana Vassilkova (30), FUJIT'in çok iyi bir organizasyon olduğunu ve onun sayesinde İzmir'i tanıma fırsatı yakaladığını söyledi. Vassilkova "Genç ve turizmde tecrübe sahibi katılımcılardan oluşan bir proje. Böyle gençlerin katılımını görmek turizmin geleceği için bana umut vaat ediyor. Bu Türkiye'ye 6. gelişim ve İzmir'e ilk defa geliyorum. En çok İzmir'i beğendim çünkü yapısı çok farklı, bana Avrupa gibi geldi. Çok uzun zaman önceden kalma tarihi yapıları ve bunu modern hayata entegre etmesiyle İzmir, modern ve kültür olarak çok zengin bir şehir" şeklinde konuştu.

Program ile ilgili görüşlerini ifade eden Bosna Hersekli blogger Ivan Dodig (28), İzmir sayesinde tarihi bilgilerini geliştirdiklerini belirtti. Dodig "Bu projenin başka insanlar tanıma, yeni kültürler görme ve genç gazetecilerin gelişimi için çok önemli olduğunu düşünüyorum. İzmir bölgesini ziyaret ediyoruz ve burada olmaktan çok mutluyum. İzmir gerçekten çok güzel bir yer ve onun sayesinde tarihi bilgimizi geliştiriyoruz. İzmir çok kadim bir şehir, kendine has bir ritmi ve havası var. Tarihi ve modern dokusunu çok iyi harmanlamış bir şehir. Bu da İzmir'in en çok sevdiğim yanı oldu. İzmir'de mimariyi ve teknolojiyi bir arada görebilirsiniz" diye konuştu.

Başkanlığını Türkiye'den Sema Kutlu'nun yürüttüğü FIJET Akademi'nin Genç Gazeteciler Turizm Eğitim Programı'na İzmir'in ev sahipliği yapması İzmir'in tanıtımı için büyük bir fırsat oldu. Eğitim programının katılımcıları alanında uzman akademisyenlerin derslerinin yanı sıra İzmir kent merkezi ve ilçelerini keşfetme şansını buldu. Programın ilk gününde Kadifekale, Agora, Alsancak ve Tarihi Asansör; programın ikinci gününde ise Bergama Akropolis, Asklepion, Bergama ilçe merkezi, parşömen atölyesi ve Foça gezisi düzenlendi. Keşif gezileri sırasında hayranlıklarını gizleyemeyen yabancı konuklar sosyal medya hesaplarında bol bol fotoğraf paylaştı. Etkinliğin kalan günlerinde Çeşme, Alaçatı, Kuşadası, Efes Antik Kenti, Selçuk Müzesi, Seferihisar, Sığacık ve Torbalı gezileri de oldu.