Genç kız 5. kattan düştü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 5'inci kattaki evlerinin balkonunda düşen Filiz C. (21), ağır yaralandı

Genç kız 5. kattan düştü
18 Ağustos 2018 Cumartesi 12:22

Süleyman Demirel Mahallesi Şoförler Sitesi E/2 Blok'ta yaşayan Filiz C., 5'inci kattaki evlerinin balkonundan düştü. Filiz C. ağır yaralanırken, çevre sakinleri sağlık ekiplerine haber verdi. ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Filiz C., Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Vücudunda kırıklar olan Filiz C.'nin 2.98 promil alkollü olduğu belirlendi.

Genç kadının tedavisi sürerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #ödemiş #balkondan düşme
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