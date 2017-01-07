Genç kız, odasında kendini astı

İzmir'de psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen genç kız intihar etti

İzmir Konak'ta yaşayan 26 yaşındaki Tuğçe Eriçli intihar etti. Eriçli'nin bunalımda olduğu ve odasında yalnız olduğu sırada kendisini iple tavana asarak intihar ettiği belirtildi. Eriçli'nin cesedini, odasına giren yakın arkadaşı buldu. Odaya girdiğinde büyük bir şok yaşayan arkadaşı durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri ipten indirilen Eriçli'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Eriçli'nin bekar olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen savcının incelemesi sonrası Eriçli'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis evde yaptığı incelemede bir intihar notuna rastlamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.