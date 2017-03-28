Genç ve cahil bir toplum olduk

Prof. Dr. İlber Ortaylı İzmir Ekonomi Üniversitesi Siyaset Kulübü'nün konuğu oldu. 'Eğitimle şaka olmaz' diyen Ortaylı, 'Bütün bir milleti cahil ve okulsuz bırakarak ayakta kalma durumu yok artık. Eğitime önem vermeyen toplumlar kalite kaybına uğrayacaktır' dedi .

İzmir Ekonomi Üniversitesi Siyaset Kulübü'nün konuğu olan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türkiye'nin nadir olarak genç nüfuslu ülkeler arasında yer alacağını söyledi. İEÜ Açık Hava Gösteri Merkezi'nde gençlere seslenen Prof. Dr. Ortaylı, 'Nüfus artışı azalıyor. Bu asrın ortalarında Türkiye nadir olarak genç nüfuslu ülkelerden olacak. Eğitimimizin fevkalade kalite kaybına rağmen, ümit ederim toparlanmaya girerler. Eğitimle şaka olmaz. Bütün bir milleti cahil ve okulsuz bırakarak ayakta kalma durumu yok artık. Eğitime önem vermeyen toplumlar kalite kaybına uğrayacaktır. Eğitim elitist olmalı, her yere üniversite açarak olmaz. Üniversitelerde elistist bir eğitime ihtiyaç var' diye konuştu. Prof. Dr. Ortaylı, insanların tarih bilgisinin zedelenmek istendiğini kaydederek, 'Tarihçilik gazete işi değildir. Ben de yazıyorum. Akademik dile giremezsin. Televizyonlara çıkıyorlar, konuşuyorlar. Demokrasinin bir ölçüsü olmalı. Konuştuğu Türkçe değil. Bütün kelimeleri yanlış telaffuz ediyor. Şive kullanıyor. Böyle bir şey olmaz. Televizyon, çoluk çocuğun Türkçe öğreneceği bir organdır. Kullandıkları kaynaklar hava. 1930'ların dünyası başkaydı. Bugünün değerleriyle 1930'ların tarihini yazamazsınız. Böyle adamlar var. Bu cumhuriyet tarihiyle uğraşan insanlarda böyle bir hastalık var. Etik yaklaşım yapamıyorlar. O dönemin şartlarını değerlendiremiyorlar. Mukayese yapamıyorlar.' Tarihin kahvede yazılamayacağını vurgulayan Prof. Dr. Ortaylı, Türkiye'de anlaşmaların incelenmediğine dikkat çekti. Prof. Dr. Ortaylı, 'Bundan bir şey çıkmaz ama başka alanlara sıçrar. Türk dili üzerinde kötü tasarruflar var. Gramerimiz, lehçemiz şivemiz üzerinde oynuyorlar. Gençliğe iyi bir Türkçe öğretemiyoruz. Bir nesil içerisinde bu kitleyi yarattılar. Diliyle oynanan bir milletin istikbali için iyi şeyler söylenemez. Bunlara dikkat edeceğiz' dedi.







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