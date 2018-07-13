Genç veteriner intihar etti!

İzmir'in Torbalı ilçesinde, veteriner Eray Ö. (30), emekli polis memuru babasının tabancasını başına ateşleyerek yaşamına son verdi

Genç veteriner intihar etti!
13 Temmuz 2018 Cuma 14:35

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Ertuğrul Mahallesi, 3010 Sokak'ta meydana geldi. Veteriner Eray Ö., evinde, emekli polis memuru babası Recep Ö.'nün tabancasını başına dayayıp, tetiği çekti. Silah sesine koşan yakınları Eray Ö.'yü kanlar içinde bulup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak istenen Eray Ö., yolda yaşamını yitirdi.

Polis, Eray Ö.'nün intiharıyla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #torbalı #veteriner intihar
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