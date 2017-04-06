Gençler de Türk kahvesine döndü

Kemeraltı'ndaki kuru kahve satıcıları, Türk kahvesine olan ilginin gençler sayesinde tekrar arttığını belirtti

Kübra Topal

Kemeraltı'nda dede mesleği olan kuru kahveciliği 30 yıldan beri yaptığını söyleyen Mehmet Kölgeli, gençlerin son zamanlarda Türk kahvesine yoğun ilgi göstermeye başladığını dile getirerek, 'Bu ilgi sevindirici, özümüze dönmeye başladık' dedi.

Gençlerin daha çok aromalı kahve tercih ettiğini söyleyen Kölgeli, 'Kahve sade içilir. Kahvenin tadına varmak için, kahveyi kahve olarak içmemiz gerek' dedi. Kölgeli, aromalı kahvelerin sade kahveye nazaran daha çok satıldığını belirtti.

Kahve satışları çayı geçti mi sorumuza cevap veren Kölgeli, 'Çay ülkemizde yetişiyor. Kahve yurt dışından ithal ediliyor. Zamanında kahvede kıtlıklar oldu, ülkemize gelmediği günler oldu. Bundan dolayı çay daha çok bulunduğu ve ucuz olduğu için tercih edildi. Ama şu anda kahve onu bastırmış durumda' dedi.



Dibek kahvesi daha çok tercih ediliyor



Türk kahvesinin çeşitlerinden olan dibek kahvesi gün geçtikçe yaygınlaşmaya başladı. Kahvenin dibek taşı denilen taşta dövülerek yapıldığını söyleyen Kölgeli, 'Osmanlı zamanından günümüze gelen,1930'lu yıllardan itibaren elle dövülerek yapılmaya başlanan dibek kahvesi Türklere özgü bir kahve çeşididir. Türk kahvesinden farklı lezzete sahip olan dibek kahvesi, yapım aşaması itibarı ile de çok hassas bir kahvedir' şeklinde açıkladı.



Turistler de Türk kahvesine alıştı



Turistlerin Türk kahvesini çokça tükettiğini dile getiren Kölgeli, 'Turistler Türk kahvesi ile ilgililer. Avrupa'da da espresso, cappuccino, filtre kahve ve bunların yanında da Türk kahvesini tercih ediyorlar. Otellerde de çok fazla içildiğinden dolayı turistlerin daha da çok ilgisini çekmeye başladı' şeklinde konuştu.



Kahve evlerinin açılması ile talep arttı



Kahve evlerinin çoğalmasıyla birlikte Türk kahvesine olan talebin arttığını söyleyen Kölgeli, 'Kahve evlerinin çoğalması ve yurt dışında tercih edilen kahve mekanlarının, ülkemizde açılmasıyla Türk kahvesine ilgide de büyük artış yaşandı. Bizim geleneğimiz Türk kahvesine dayandığı için Türk halkı bu kahveyi daha çok tercih ediyor' dedi.

