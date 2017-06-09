Gençler için Avrupa artık hayal değil

Seminerde Erasmus+, Jean Monnet, spor destekleri, Avrupa Gönüllü Hizmeti ve diğer gençlik fırsatları hakkında bilgiler verildi. Öğrenciler, öğretmenler, gençler, yetişkinler ve birçok kişinin, farklı programlara katılıp 7 günden 12 aya kadar Avrupa'da ücretsiz yaşama olanağı elde etmesinin mümkün olduğu vurgulandı. Pi Gençlik Derneği'nden Avrupa fırsatlarıyla yurt dışına giden Muhsin Şen ve Sadık Demirbağ da kendi deneyimlerini paylaştı.
‘GENÇLİĞİN BELEDİYESİ’
Seminere katılan gençler, mevcut imkanlardan bilgi sahibi olmalarına olanak tanıyan Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar’a teşekkür ederken, Karşıyaka Belediyesi yetkilileri de “Karşıyaka Belediyesi olarak Avrupa fırsatları ve gençlerin Avrupa faaliyetlerine katılımı hakkında bilgi sağlamak amacıyla 2015 yılında ‘Gençliğin Belediyesi’ isimli grubu kurduk. Facebook sayfamızda güncel olarak fırsatları paylaşıyoruz. Gençlerimizle belediyemizde de birebir görüşmeler yaparak bu fırsatlar hakkında bilgilendirme yapıyoruz. Avrupa Gönüllü Hizmeti sisteminde belediyemiz ‘gönderen kuruluş’ olarak akreditedir ve gönüllüler bu tür projelerde çalışmak için belediyemize başvurabilir” dedi.