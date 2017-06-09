Gençler için Avrupa artık hayal değil

Karşıyaka Belediyesi Akademi Karşıyaka Birimi ve Pi Gençlik Derneği; Avrupa ülkelerinde 1 yıla kadar ücretsiz yaşama olanağı sağlayan Avrupa Birliği programlarına ilişkin seminer düzenledi. Karşıyaka Belediyesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlik, özellikle gençlerden büyük ilgi gördü

Seminerde Erasmus+, Jean Monnet, spor destekleri, Avrupa Gönüllü Hizmeti ve diğer gençlik fırsatları hakkında bilgiler verildi. Öğrenciler, öğretmenler, gençler, yetişkinler ve birçok kişinin, farklı programlara katılıp 7 günden 12 aya kadar Avrupa'da ücretsiz yaşama olanağı elde etmesinin mümkün olduğu vurgulandı. Pi Gençlik Derneği'nden Avrupa fırsatlarıyla yurt dışına giden Muhsin Şen ve Sadık Demirbağ da kendi deneyimlerini paylaştı.



‘GENÇLİĞİN BELEDİYESİ’