Gençler iş kurslarına sosyalleşmeye geliyor

İş Güvenliği Uzmanı Ümit Yanardağ, her ay 60 kişinin güvenlik sertifikası aldığını belirterek, gençlerin iş beğenmediğini söyledi. Türkiye'de işsizlik değil işi beğenmeme sorunu olduğunu vurgulayan Yanardağ, 'Ne yazık ki gençlerimiz kurslara bilgi edinmeye değil, sosyal ortam, çevre edinmeye geliyorlar' diye konuştu

Zeynep Kaya-Türkiye'de binlerce gencin işsiz kaldığı dönemde, sıkıntının iş olmadığını vurgulayan Makine Mühendisi ve İş Güvenliği Uzmanı Ümit Yanardağ, özellikle gençlerin iş beğenmeyip, 2000 lira maaşı az bulduklarını belirtti. Gençlerin bu tür davranışlarına ailelerin sebep olduğunu söyleyen Yanardağ, 'Evlatlarının geleceğini düşünen aileler, çocuklarını maddi değil manevi olarak destekleyerek, iş hayatına yönlendirmeli. Güvenlikçi olmayı düşünmeyen gençler bizden ücretli kurs almaya geliyorlar. Sertifika sahibi olduktan sonra kendilerine iş teklif ediyoruz, kabul etmiyorlar. Üzülerek söylüyorum ki gençlerimiz kurslara bilgi edinmeye değil, sosyal ortam yapmaya, çevre edinmeye geliyorlar' diye konuştu.



'2000 TL maaşı az buluyorlar'



Yeni mezun öğrencilere iş imkanı sunduklarını söyleyen İş Güvenliği Uzmanı Ümit Yanardağ, "1850 lira maaş vereceğimizi belirterek işsiz gençlerimizi işe çağırıyoruz. 200 liralık eklerle de 2000 TL üstü gelirlerinin olacağını söylüyoruz. Ne işi diye sorduklarında güvenlik diyoruz. Bunun üzerine işin çok ağır olduğunu belirterek, maaşı az bulduklarını ve çalışmayı düşünmediklerini söylüyorlar. Oysa ki çağırdıklarımızın birçoğu bizden bu iş için ücretli sertifika alan kişiler. 'İşi de biliyorsun, bu iş için bize gelip sertifika aldın, gel çalış' diyoruz. 'Hocam ben çalışmayacağım, evde annem babam daha çok veriyor' diyorlar. Peki bu kadar insan neden gelip bizlerden kurs alıyor? Sebebi belli aslında. Ne yazık ki gençlerimiz kurslara bilgi edinmeye değil, sosyal ortam yapmaya, çevre edinmeye geliyorlar" diye konuştu.



'Türkiye'de işi beğenmeme var'



Türkiye'de birçok kişinin asgari ücretle çalışırken, kimilerinin de 2000 lira maaşı beğenmediklerini aktaran Yanardağ, 'İşi ağır bulup çalışmamak için bahane üretiyorlar. Güvenlik görevlisinin yaptığı iş ağır değil. Nice zor işler var, sesleri çıkmadan çalışıyorlar. Ağır sanayide çalışan insanın da canı can değil mi? Onlar da aynı maaşı alıyorlar. Böylesine ağır işlerde emek veren işçiler bile iş güvenliği görevlisi adaylarının bahanelerini öne sürmeyip çalışıyorlar. Şimdiki gençler ne yaşıyorlar, anlamış değilim. Hepsini binbir ikna çabasıyla işe başlatıyoruz. Sonra Türkiye'de iş yok deniliyor. Türkiye'de işsizlik yok değil, işi beğenmeme var' dedi.



'Maddi destek, gençlerin geleceğine ket vurmadır'



Bir yerden sonra ailelerin maddi desteği sınırlandırmaları gerektiğini söyleyen Yanardağ, 'Bir anne ve baba evladının geleceğini düşünüyorsa, onun işe girmesi için manevi destekte bulunmalı. Maddiyatla destek olmak, evlatların geleceğine ket vurmadır. Çocuk 2000 liraya çalışırsa, paranın kıymetini anlar, kendisini geliştirmeye yönelir. Üstelik çalışınca masraf da olmuyor. Çünkü sabah işe geliyorsun, akşam işten çıkıyorsun. Böylece para harcamaya vaktin bile kalmıyor. Dolayısıyla çalışan insanın kazandığı para birikiyor. Ama çalışmayan kişi para harcıyor.' diye açıkladı.



'İki günlük kurs arkadaşını kanka ilan ediyorlar'



İş güvenliği uzmanı Ümit Yanardağ, iki haftada 30 kişiye iş güvenliği teknikleri hakkında kurs vererek, bir ayda 60 kişinin sertifika sahibi olduğunu ifade etti. Kursa gelenlerin bir kısmının işi öğrenmek, bir kısmının ise öğrenme niyetinin dışında hayallerle geldiğini açıklayan Yanardağ, 'Yüzdeye vurursak % 15'i gerçekten öğrenmek için gelirken, birçoğu iş öğrenmek için değil, sosyalleşmek için kursa geliyor. Amaç insan tanıyalım, çevreyi genişletelim. İkiydik beş olduk hesabı. Vakit öldürüyorlar. 500 liraya alınan kurs sertifikasının yüzüne dahi bakmadıklarını biliyoruz. Evde bulundukları şartların dışına çıkmaya çalışıyorlar. Söz yerindeyse özgürleştiklerini zannediyorlar. Evde dar gelen kaplarını genişletme yeri değil kurslar. Gençlerin gözü yukarıda, büyük hevesleri var ama buna ulaşmak için kafa çalıştırmıyorlar. Kakara kikiriyle iş yürümüyor maalesef. Gençlerde durum vahim. Zaten dünyanın neresinde görülmüş ki kursa gelip ikinci gün 'Kankam, en samimi arkadaşım sensin, ölene kadar dostuz' denilmesi. İki günlük kurs arkadaşı kanka ilan edilebilir mi? Bazı değerler anlamını yitiriyor buralarda. Ne azim var ne istek. Sebebi de gençlerin maddi ve manevi zorluk görmemeleri. Burada rol aileye düşüyor tabii' diye kaydetti.



'Herkes masabaşı işi istiyor'



Yanardağ sözlerine şöyle devam etti: Gençlerimiz hem masabaşı işe kavuşmak istiyor hem de bir yerden başlamak adına ufak girişimlerde bulunmaya bile yeltenmiyor. Armut piş ağzıma düş olmaz. Çalışırken çevre de gelişir. Birisi sizin azminizi beğenir, bir tavrınız hoşuna gider. Burada neden güvenlik görevlisi olarak çalışıyorsunuz, bizim şirkette şu pozisyona alalım diye teklifte bulunur. Kapı kapıyı açar. 'Masada oturayım, iş yapmayayım' deniliyor. O da güzel ama herkes masada oturursa işleri kim yapacak? Aşama aşama gelmek lazım bir yerlere, öğrenerek ve ders alarak. Şunu da belirtmem gerekiyor, yapısı özel güvenliğe uygun olmayan, özel güvenliğin şartlarını taşımayan hatta emekli kişiler kursa geliyor. 40 yaşını geçmiş kişiler şirketler tarafından güvenlik görevlisi olarak tercih edilmiyor. Daha genç, çevik, sağlıklı kişiler varken, kurumlar yaşı ilerlemiş insanları çalıştırmak istemiyor.





























