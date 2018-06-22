Gençlere klarnetli moral

Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, 30 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan Bergamalı gençlere usta klarnetçi Mansur Küfeci ile birlikte moral ziyaretinde bulundu

Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Bergama'nın yerel simgelerinden biri olan klarnetin Türkiye çapında ünlü ismi Mansur Küfeci ile birlikte Bergama Tarih Araştırmaları Kütüphanesine gelerek sınava hazırlanan gençlere hoş bir sürprizde bulundu. Yıl boyunca Bergama Kültür Merkezi BerKM'de yer alan Kütüphane de sınava hazırlanan gençler, karşılarında Başkan Gönenç ile birlikte klarnet ustası Mansur Küfeci'yi görünce kısa bir şaşkınlık yaşadı. Ardından kütüphaneyi saran melodilere alkışlarla karşılık verdi.

Yaşadığınız sıkıntı ve heyecanı biliyorum

Sınava hazırlanan gençlere başarılar dileyen Başkan Gönenç, 'Yıl boyunca yoğun gayretlerle hazırlandığınız sınava bir hafta gibi kısa bir süre kaldı. Bizde yaşadığınız sınav stresi ve kaygısına karşı Türkiye'nin en iyi klarnetçilerinden Mansur abinizle beraber böyle bir sürpriz yaptık. Hayat sadece sınavdan ibaret değil, böyle güzel şeylerde var. Ancak bu sizin için çok önemli bir dönem. Bunu farkındayız. Çokta vaktinizi almadan başarılar dilemek için geldik. Öğrencilik yıllarında bizde yaşadık aynı sorunları. Geçen sene benim kızım üniversiteye gitti. Dolayısıyla yaşadığınız sıkıntı ve heyecanı biliyorum. Günün bu saatinde burada olduğunuza göre zaten çalışıyorsunuz. Umarım bütün çalışmalarınızın ve emeklerinizin karşılığını alırsınız' dedi.

Kurslara 200 öğrenci katılıyor

Bergama Belediyesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi'nde üniversiteye hazırlık kurslarının da devam ettiğini söyleyen Başkan Gönenç, 'Uzman eğitici kadrosunun görev yaptığı Yaşam Boyu Eğitim Merkezi'nde üniversiteye hazırlık kursumuz devam ediyor. Eğitimde fırsat eşitliğinden yana anlayışımızla başlattığımız bu kurstan geçen yıl 180 öğrencimiz faydalandı. 50 kadar öğrenci Yüksek Öğretim Kurumlarına yerleşmeye hak kazandı. Bu yıl kursumuzdan 200 öğrenci faydalanıyor. Hepsine başarılar diliyorum' dedi.

1947 öğrenciye burs

Ayrıca Bergama Belediyesi tarafından hazırlanan Sosyal Yardım Yönetmeliği kapsamında, üniversiteyi kazanan öğrencilerin ailelerine eğitim desteği sağladıklarını ifade eden Başkan Gönenç, 'Sadece 2011 - 2017 yılları arasında toplam 1947 öğrencimizin ailesine burs desteği sağladık. Çocuklarımızın iyi eğitim alabilmeleri için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz' dedi.