Gençlerin fikirleri Bornova'da hayat buluyor

Üniversite kenti olan Bornova’da gençlerin fikir ve projeleri hayat buluyor

Ortak Akıl ilkesi ile hareket eden Bornova Belediyesi Bornova’da faaliyet gösteren öğrenci kulüplerini buluşturdu. Bornova Belediyesi Gençlik Merkezi’nde düzenlenen organizasyonda 24 ayrı topluluğun üyeleri Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila ile biraraya geldi. Gençlerin görüş ve önerilerinin dinlendiği toplantıda; Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü öğrencilerinin Bornova için hazırladıkları projelerden biri olan ve hayata geçirilmesi planlanan “Gençlik Pazarı” projesi için de ilk adımlar atıldı. Gençlerin fikirlerini sunduğı toplantıya CHP Milletvekili Gürsel Tekin’de katıldı





‘Bornova Bizim Evimiz’ sloganı ile yola çıkan ve her alanda ‘Ortak Akıl’ ilkesiyle hareket eden Bornova Belediyesi gençlerle birlikte yaptığı çalışmaları sürdürüyor. Öğrenci kulüpleri ve topluluklarla sık sık bir araya gelen Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, düzenlenen kahvaltı organizasyonunda da öğrenci kulüpleri üyeleri ile buluştu. 24 adet topluluğun temsicileri ve Bornova Kent Konseyi Gençlik Kolları üyeleri ile Bornova Belediyesi Gençlik Merkezi’nde buluşan Başkan Atila, gençlerin öneri ve isteklerini dinledi. Ayrıca geçtiğimiz aylarda Ege Üniversitesi ile işbirliği yapılarak hazırlanan ve gençlerin Bornova için ürettiği projelerin yarıştığı sunumlarda ödül alan “Gençlik Pazarı” projesi içinde ilk adımlar atıldı. Gençlerin toplantısına CHP Milletvekili Gürsel Tekin’de katıldı.





“Gençlik Pazarı” hayata geçiyor



Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü öğrencilerinin geçtiğimiz aylarda “Tanıtım Dersi” kapsamında Bornova için hazırladıkları projeler hayat bulmaya başladı. Gençlerin yaratıcılıklarını ortaya koyduğu 12 ayrı projeden ödüle layık görülenler için çalışmalar başladı. İlk etapta sunuma değer görülen proje ödülü kazanan “Gençlik Pazarı” için öğrencilere bilgi alışverişinde bulunuldu.





‘Gençlik Pazaru Şenlik şekline dönüştürülebilir’



Pazar projesinin yakın zamanda hayata geçirileceğini belirten Başkan Atila, “Bu proje ayda bir olarak hayata geçecek ve Dost Kart üyesi olan öğrencilere öncelik tanınacak. Müracat eden sayısı fazla olursa kapasiteye göre aralarında kura çekilerek stant kurmaları sağlanacak. İlerleyen zamanlarda da bu proje değişik eğlencelerle şenlik haline getirilebilir. Bu şekilde böylece üniversteyi kentimizin her yerine yaymış olacağız” dedi. Projenin en önemli amacının öğrencilerin evleri için gerekli olan eşya ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu da hatırlatan Başkan Atila, “Böylece kentimize gelen öğrenciler ihtiyaç duydukları eşyelere daha kolay ulaşabilecek. Ayrıca ellerinde var olan eşyalarıda cüzzi rakamlara elinden çıkarabilecekler. Amacımız gençlerimizin daha iyi koşullarda yaşamasını ve kalkınmasını sağlamak” direk bilgi verdi.





Projelerin hepsi değerli



Gençlerin hazırladığı projeleri anlatarak onların önerilerini değerlendiren Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, “Herpinizin fikirleri bizim için çok değerli. Üretilen bazı projelerle hem kentimizin kalkınmasını sağlayabiliriz. Hemde öğrencilerimiz için bir gelir kaynağı yaratmış oluruz” dedi. Başkan Atila, gençlerle ortak projelerde buluştuklarını da ifade ederek, “Tasarım bölümü öğrencileri ile her yıl Bornova İçin Fikirler (BİF) yarışması düzenliyoruz. Bunları değerlendiriyoruz. Bunları kitap haline getiriyoruz. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Kentimizin gerçek sahibi sizlersiniz. Yerinde ve doğru olan her türlü projenin destekçiyiz. Her alanımız aynı zamanda sizin etkinlik alanınız. Birlikte etkinliklere de imza atalım” diye konuştu.