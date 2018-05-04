Geri dönüşüm malzemeleri ile Anıtkabir yaptı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, 'Sami Usta' olarak tanınan, 2 yıldır Gaziemir Belediyesi atölyesinde çalışan Sami Denktaş, geri dönüşüm malzemelerini kullanarak, Anıtkabir maketi yaptı. Maket, Gaziemir Belediye binasında sergilenmeye başlandı

Gaziemirlilerin 'Sami Usta' olarak tanıdığı, kentin sembol yapılarının maketini yapan Sami Denktaş, özel bir çalışma gerçekleştirdi. Gaziemir Belediyesi atölyesinde maket çalışmalarını sürdüren Denktaş, Anıtkabir'in maketini yaptı. Daha önce belediye binası, Merkez Camii, Anı Evi gibi yapıların maketlerini yapan Denktaş, Anıtkabir maketini 2.80x2.80 metre boyutlarındaki platform üzerine inşa etti. Tamamen geri dönüşüm malzemelerinden yapılan maket, 7 aylık çalışma sonucu ortaya çıktı. Denktaş, Anıtkabir’in fotoğraflarına bakarak, hiçbir ayrıntıyı atlamadan büyük titizlikle çalışmasını tamamladı. Maket, Gaziemir Belediyesi Hizmet Binası’nın 1'inci katındaki özel stantta sergilenmeye başladı.

Sami Denktaş, çalışmanın, yaklaşık 7 ay sürdüğünü, zemin malzemesi olarak ham MDF kullandığını, onun üzerine iskelet yaptığını, ahşabı keserek, üzerini kum malzemeyle kapladığını, taş şeklinde işleyip, boyayarak, verniklediğini anlattı. Makette yer alan ağaçları gerçek ağaç dallarından kesen Denktaş, çimenleri ise talaşları boyayarak hazırladı.